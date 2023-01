Vollmond im Februar: Starke Schneefälle sind wahrscheinlich

Von: Joana Lück

Der Vollmond im Februar trägt nicht umsonst den Beinamen „Schneemond“. Im Garten sollten Sie auf Neuschnee gefasst sein.

Schneemond, aber auch Sturm- und Hungermond: Wer einen Blick in den Mondkalender geworfen hat, weiß: Der Vollmond ist am 5. Februar und hat mehrere Namen. Ihren Garten sollten Sie noch einmal auf starke Schneefälle vorbereiten und den Winterschutz überprüfen.

Am 5. Februar 2023 ist der nächste Vollmond. © Pellinni/Imago

Am 5. Februar um 19:28 Uhr (MEZ) ist der nächste Vollmond. Dieser trägt den Namen Schneemond, welcher auf die Ureinwohner Nordamerikas zurückzuführen ist. Wie Welt berichtet, orientierten sich die Algonkin an den Jahreszeiten und den Mondphasen. Wie Time and Date berichtet, lässt sich der Name auf die stärksten Schneefälle in Nordamerika im Februar zurückführen, die die Ureinwohner im Old Farmer‘s Almanac festgehalten haben. Und tatsächlich kann man in weiten Teilen der Welt im Februar noch einmal starke Schneefälle beobachten.

Im Garten heißt das, dass folgende Aufgaben anstehen oder sinnvoll sind:

Überprüfen Sie den Winterschutz auf Ihrem Beet sowie auf Ihren Kübelpflanzen.

Sind die Eingänge der Nistkästen frei von Schnee und erlauben es, den Vögeln herein- und wieder herauszufliegen?

Der Rasen braucht für gewöhnlich keinen Schutz, da die Schneedecke isolierend wirkt.

Wie Sie Sträucher und Bäume von einer dicken Schneeschicht befreien, erfahren Sie hier. Jedoch sollten Sie bedenken, dass Schnee die Pflanzen auch schützt, weil er Wärme nicht nach oben leitet, sondern die milderen Temperaturen unten behält, sodass die Pflanzen nicht erfrieren.

