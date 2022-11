Nächster Vollmond am 8. November 2022: Jetzt Vorkehrungen für den Winter treffen

Von: Joana Lück

Teilen

Der Bibermond im November steht ganz im Zeichen der Vorbereitungen für den Winter. Legen Sie so viele Vorräte an Obst und Gemüse an, wie es geht.

Der Vollmond im November fällt auf den 8. November, 12:02 Uhr. Dann ist der Mond wieder genau auf der gegenüberliegenden Seite der Erde, in einer Linie mit Sonne, Erde und Mond. Doch wie wirkt sich der Vollmond im November auf Ihren Garten aus?

Vollmond im November: Jetzt Wintervorkehrungen treffen

Der November war für den Algonkin-Stamm Anlass, Biberfallen auszulegen. © Erich Häfele/Imago

Dass der Mond Mensch, Tier und sogar die Gezeiten beeinflusst, ist längst bekannt. Schon Maria Thun widmete den Zusammenhängen von Mondphasen und Gärtnern viel Aufmerksamkeit. Noch immer richten viele Menschen ihre Gartenarbeit nach dem Mondkalender aus und beachten die Tage, die besonders für Wurzelpflanzen, Blattpflanzen, Blütenpflanzen und Fruchtpflanzen geeignet sind.

Noch mehr spannende Garten-Themen finden Sie im kostenlosen 24garten.de-Newsletter, den Sie gleich hier abonnieren können.

Im November steht im Garten alles im Zeichen der Wintervorbereitungen. Diese sind:

Laub kehren

Winterschutz für empfindlichere Pflanzen

Möbel winterfest machen

Wasser abdrehen

Eventuell das Beet lockern

Historisch gesehen war der November der Monat, indem die Indianerstämme Nordamerikas vermehrt Biberfallen ausgelegt haben, um mit ihren Fellen den Winter warm zu überstehen. Deshalb trägt der November-Vollmond auch den Namen Bibermond (engl. „Beaver Moon“). Laut time and date sind andere Bezeichnungen für den November-Vollmond Schneemond, Frostmond, Eichenmond, Trauermond, Windmond, Schlachtmond sowie dritter Herbstmond.

Auch wenn Sie im November im Garten keine Tiere erlegen sollen, so können Sie sich um die letzten Erträge kümmern. Ernten kann man im November im Garten noch Zwiebeln, Kohl und Wurzelgemüse. Es bietet sich an, diese Ernte haltbar zu machen, indem man sie im Keller lagert oder einmacht.

Wem der Sinn auch in der kalten Jahreszeit nach frischem, knackigem Salat steht, der sollte schnell wachsende Salate wie Rucola schnell und einfach auf der Fensterbank ziehen.