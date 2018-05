Wie voll darf ich eigentlich meine Waschmaschine beladen?

Bei Familienhaushalten stapeln sich schon mal die Wäscheberge. Wie Sie die Waschmaschine effizient beladen und dabei noch Geld sparen, erfahren Sie hier.

Viele haben sich bereits selbst dabei ertappt, wie Sie die Waschmaschine bis zum Anschlag vollgestopft haben. Aber in ihrer Verzweiflung angesichts der sich türmenden Wäscheberge nahmen sie mögliche Risiken in Kauf. Sparfüchse packen dagegen stets die Waschtrommel voll – schließlich wollen sie Waschgänge reduzieren und so Wasser und Strom sparen.

So finden Sie heraus, wie viel Wäsche Sie in die Waschmaschine stecken können

Doch ist das wirklich effizient? Schließlich fällt die Handwerkerrechnung ebenfalls nicht gerade günstig aus, wenn unnötiger Verschleiß droht. Grundsätzlich stimmt zwar, dass die Menge der Wäsche den Verbrauch und die Waschwirkung steuert. Dennoch empfiehlt sich, stets die Bedienungsanleitung Ihrer Waschmaschine zu prüfen.

Darin steht, für welche Wäschemenge diese ausgelegt ist. In der Regel sind es meist fünf bis acht Kilo. Zudem finden Sie oftmals zusätzlich in der Beschreibung, wie viel Kilogramm Wäsche maximal für welches Waschprogramm geeignet ist.

Tipp: Benutzen Sie einfach eine handelsübliche Personenwaage, um ein Gespür dafür zu entwickeln, wie viel Kleidung dem gewünschten Gewicht entspricht.

Buntwäsche, Wolle & Co.: Mit so viel Wäsche sollten Sie die Waschmaschine maximal beladen

Wenn Sie mehr nach Gefühl gehen wollen, dann sollten Sie (vor allem bei Koch- und Buntwäsche) die Trommel so befüllen, dass sie gut voll ist. Sobald sie weitere Kleidungsstücke hineinpressen müssen, damit diese Platz findet, ist die Wäsche schon zu viel. Wenn eine Hand noch zwischen den Klamotten und der Waschmaschinenöffnung passt , dann ist die Trommel gut ausgelastet.

, dann ist die Trommel gut ausgelastet. Wer hingegen Feinwäsche vor sich liegen hat, dem empfiehlt sich, die Trommel nur mit maximal 3,5 Kilogramm Wäsche (etwas mehr als die Hälfte der Wäschetrommel) zu befüllen. Schließlich sind diese Textilien sehr empfindlich und sollten daher mehr Platz eingeräumt werden.

(etwas mehr als die Hälfte der Wäschetrommel) zu befüllen. Schließlich sind diese Textilien sehr empfindlich und sollten daher mehr Platz eingeräumt werden. Bei besonders empfindlichen Stoffe wie Wolle, Synthetik oder Seide ist es ratsam, die Waschmaschine nur mit ein bis zwei Kilogramm zu beladen. So verhindern Sie Falten, und unnötiges Knittern durch die Last der übrigen Wäsche.

Generell gilt allerdings: So viel wie nötig, so wenig wie möglich. Denn wenn Sie die Waschmaschine zu wenig beladen ist, geht das nicht nur zu Lasten ihres Geldbeutels, sondern auch auf die Umwelt. Haben Sie allerdings doch einmal weniger Wäsche, die Sie allerdings dringend benötigen, empfiehlt sich schließlich eine Kurzwäsche bzw. das Eco-Programm.

