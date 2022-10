Vogelfutter: Drei Methoden, mit denen Sie andere Tiere fernhalten

Von: Ines Alms

Viele Menschen füttern in ihrem Garten gern Vögel, doch oft machen sich auch Ratten, Tauben, Mäuse und Co. über die Körner her. Dies lässt sich verhindern.

Es ist so nett, die Vögel am Futterhäuschen zu beobachten. Doch das Knabberzeug zieht – oftmals auch nachts – unerwünschte Gäste an, die sich daran bedienen, Krankheiten verbreiten und den Vögeln zur Gefahr werden. Es gibt jedoch Methoden, wie man Ratten, Tauben oder Mäuse auf Abstand hält.

Vogelfutter: Drei Methoden, mit denen Sie andere Tiere fernhalten

Mäuse am Futterspender für Vögel mitversorgen? Nein danke. Daher ist die Wahl der Saaten wichtig. © imagebroker/Imago

Wer im Garten oder sogar auf dem Balkon ein Vogelhäuschen hat, der beabsichtigt sicherlich nicht, auch Tiere oder gar Schädlinge mit durchzufüttern, die wahrlich keine Not haben, anderswo eine Nahrungsquelle zu finden. Sie verschmutzen das Vogelfutter mit ihrem Kot und übertragen so Krankheiten auf Spatz & Co.. Außerdem sind Singvögel an der Futterstelle für Katzen ein gefundenes Fressen. Was kann man dagegen tun?

Der Landesbund für Vogelschutz (LBV) gibt folgende Tipps, die unerwünschte Tiere fernhalten sollen:

1. Die Ausstattung: Es gibt spezielle Futterspender, die für Tauben oder Rabenvögel uninteressant sind. Oder man umspannt das Häuschen mit einem Maschendraht, durch den größere Tiere nicht durchpassen. Kletterbegabte Ratten hindert man laut BR24 am Zugang, indem man das Vogelhaus auf einer glatten Edelstahl- oder Alustange befestigt.

2. Der Standort: Das Futterhaus sollte möglichst frei im Garten stehen und drei bis vier Meter von einem Gebüsch oder Baum entfernt. So können die Vögel eine sich anpirschende Katze gut bemerken. Nager haben in der Nähe keine Versteckmöglichkeiten und es nicht leicht, hinzuspringen.

3. Das Futter: Vermeiden Sie Futtermischungen mit Getreide – die Vögel mögen dies meist nicht, Mäuse und Ratten dafür umso mehr. Füllen Sie nur so viel Futter in offene Futterstellen, dass die Vögel es bis zum Abend leer fressen können. Lagern Sie das Futter in verschlossenen Gefäßen, durch die sich auch keine Ratte knabbern kann.

Wenn Sie Mäuse oder Tauben in der Nähe der Futterstelle sichten, ist es besser, die Vogelfütterung erst einmal eine Zeit lang zu stoppen und die entsprechende Tierart gezielt zu bekämpfen: Ratten beispielsweise mit stark riechenden Tüchern, Krähen und andere Rabenvögel mit CDs und Lärm. Katzen vertreibt man durch Händeklatschen und mit einem ordentlichen Spritzer aus der Wasserpistole oder Sprühflasche – allerdings erfordert dies etwas Geduld bzw. regelmäßige Wiederholung.