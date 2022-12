Weniger Buntspechte und Finken am Futterhaus? Daran könnten Zapfen schuld sein

Von: Ines Alms

Eichelhäher, aber auch Buntspechte und Finken, kommen normalerweise gern ans Futterhaus. © BIA/Imago

Viele Eicheln, Bucheckern und Zapfen können der Grund sein, wenn Sie dieses Jahr nicht so viele Vögel wie Spechte oder Finken am Futterhaus sehen.

Normalerweise nehmen Wintervögel die angebotenen Saaten im Futterhaus und Fettfutter wie Meisenknödel gerne an. Wenn sich die Tiere einmal an den Standort des Futterspenders im Garten oder auf dem Balkon gewöhnt haben, kommen sie regelmäßig vorbei und lassen sich dort gut beobachten. Bestimmte Vogelarten könnten sich in diesem Winter aber rarmachen, weil ihnen das sogenannte Mastjahr genug andere Futterquellen bietet.

Wie Leif Miller vom Naturschutzbund Deutschland in einer Pressemitteilung erklärt, bedeutet dies, dass Eichen, Buchen, Fichten und andere Samen liefernde Bäume über den Sommer und Herbst außerordentlich viele Früchte gebildet haben – an denen sich die Vögel regelrecht mästen können. „Kleiber, Eichelhäher, Kernbeißer und Buntspecht, Buchfink und auch der Bergfink als Wintergast, sowie der Erlenzeisig leben von den Baumfrüchten. Für sie ist der Tisch in diesem Winter überreich gedeckt“, so Miller.