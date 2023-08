Rosen blühen nicht? Sieben Ursachen sind wahrscheinlich

Königin der Blumen

Rosen blühen entweder einmal pro Jahr oder mehrmals. Aber was kann man tun, wenn sich gar keine Blüte ausbildet?

Ob wegen ihrer Schönheit, dem Duft oder ihrer Vielfalt: Rosen im Garten lohnen sich. Doch wenn das Highlight, nämlich die üppige Blüte, sich nicht blicken lassen will, sollten Sie folgende Tipps beachten.

Zu wenig ist Licht häufig die Ursache

+ Blühende Rosen schmücken nicht nur Bauerngärten. © Imago

Rosen sind ein unumstrittener Klassiker im Garten. Die Hauptblütezeit der Pflanzen liegt zwischen Mai und Juli. Doch was können Gärtnerinnen und Gärtner tun, wenn die Blüte nicht zum Vorschein kommen will? Meist liegt es an folgenden sieben Ursachen:

Lichtmangel : Rosen benötigen ausreichend Sonnenlicht, um zu blühen. Wenn sie nicht genügend Sonne bekommen, kann dies die Blütenbildung hemmen.

: Rosen benötigen ausreichend Sonnenlicht, um zu blühen. Wenn sie nicht genügend Sonne bekommen, kann dies die Blütenbildung hemmen. Unzureichende Pflege : Falsche Bewässerung, schlechte Bodenqualität oder unzureichende Düngung können das Wachstum und die Blütenbildung der Rosen beeinträchtigen.

: Falsche Bewässerung, schlechte Bodenqualität oder unzureichende Düngung können das Wachstum und die Blütenbildung der Rosen beeinträchtigen. Falsche Sorte für den Standort : Es ist wichtig, Rosen zu wählen, die für Ihr Klima und Ihren Standort geeignet sind. Einige Sorten sind empfindlicher gegenüber bestimmten Bedingungen und können in Ihrer Region möglicherweise nicht gut gedeihen.

: Es ist wichtig, Rosen zu wählen, die für Ihr Klima und Ihren Standort geeignet sind. Einige Sorten sind empfindlicher gegenüber bestimmten Bedingungen und können in Ihrer Region möglicherweise nicht gut gedeihen. Falscher Schnitt : Ein falscher Schnitt der Rosen kann die Blütenbildung beeinträchtigen. Es ist wichtig, die richtige Schnitttechnik zu verwenden, um die Entwicklung von Knospen zu fördern. Auch die richtige Zeit ist entscheidend.

: Ein falscher Schnitt der Rosen kann die Blütenbildung beeinträchtigen. Es ist wichtig, die richtige Schnitttechnik zu verwenden, um die Entwicklung von Knospen zu fördern. Auch die richtige Zeit ist entscheidend. Krankheiten und Schädlinge : Krankheiten wie Mehltau oder Schädlinge wie Blattläuse können das Wachstum der Pflanzen beeinträchtigen und die Blütenbildung verhindern.

: Krankheiten wie Mehltau oder Schädlinge wie Blattläuse können das Wachstum der Pflanzen beeinträchtigen und die Blütenbildung verhindern. Überdüngung oder Unterernährung : Ein Ungleichgewicht in der Düngung kann dazu führen, dass die Pflanzen nicht richtig blühen. Es ist wichtig, den richtigen Dünger in angemessener Menge zur richtigen Zeit zu verwenden.

: Ein Ungleichgewicht in der Düngung kann dazu führen, dass die Pflanzen nicht richtig blühen. Es ist wichtig, den richtigen Dünger in angemessener Menge zur richtigen Zeit zu verwenden. Stress und Umweltfaktoren: Extremes Wetter, plötzliche Temperaturschwankungen oder andere Stressfaktoren können dazu führen, dass die Rose ihre Energie darauf verwendet, mit dem Stress klarzukommen, anstatt Blüten zu produzieren.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Joana Lück sorgfältig überprüft.

Rubriklistenbild: © Imago