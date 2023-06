Unwetterschäden am Haus: Welche Versicherungen zahlen – und wann?

Von: Anna Heyers

Teilen

Unwetter können immense Schäden verursachen. Erfahren Sie hier, welche Versicherung im Fall der Fälle für welche Schäden aufkommt.

Überflutete Keller, zerstörte Dächer und beschädigte Autos sind nur einige der verheerenden Auswirkungen von Unwettern. In solchen Fällen ist es wichtig zu wissen, welche Versicherung für welchen Schaden aufkommt und welche Punkte bei der Schadensmeldung zu beachten sind. Hier bieten wir Ihnen einen Überblick über die verschiedenen Versicherungen (viele Versicherungen lassen sich übrigens auch von der Steuer absetzen).

Schäden am Haus: Wohngebäudeversicherung

Wenn es um Schäden am Haus selbst geht, ist laut Verbraucherzentrale in der Regel die Wohngebäudeversicherung zuständig. Diese deckt Schäden ab, die durch extreme Wetterereignisse wie Sturm, Hagel oder Blitzschlag verursacht werden. Beispiele für solche Schäden sind abgedeckte Dächer, beschädigte Fassaden, zerstörte Fenster oder Wassereinbrüche durch undichte Stellen. Aber: Nicht alle Schäden sind automatisch von der Wohngebäudeversicherung abgedeckt. Vor dem Abschluss einer Versicherungspolice sollte man daher die genauen Bedingungen und Ausschlüsse überprüfen.

Übrigens: Wussten Sie, dass man auch den Garten vor Gewitter schützen kann?

Schäden im Haus: Hausratversicherung

Die Hausratversicherung deckt Schäden an beweglichen Gegenständen innerhalb des Hauses ab. Dazu gehören Möbel, Elektrogeräte, Kleidung und andere persönliche Gegenstände. Im Falle eines Unwetters können diese durch eindringendes Wasser oder durch herabstürzende Äste oder Ziegel beschädigt werden. Die Hausratversicherung kann in solchen Fällen den entstandenen Schaden ersetzen. Auch hier ist es wichtig, die genauen Bedingungen der Versicherung zu überprüfen, da bestimmte Einschränkungen gelten können.

Sommer wie Winter sorgen Unwetter für Schäden an Haus und Garten. Beruhigt schlafen können diejenigen, die mit den richtigen Versicherungen ausgestattet sind. (Symbolbild) © patrickdaxenbichler/Imago

Übrigens: Auch bei Sturmschäden am Auto greifen Versicherungen, zum Beispiel die Teilkasko.

Ausnahmen bei Vernachlässigung

Es gibt jedoch Situationen, in denen eine Versicherung nicht für Unwetterschäden aufkommt. Wenn beispielsweise das Haus aufgrund von unzureichender Instandhaltung oder Vernachlässigung bereits in einem schlechten Zustand war, kann die Versicherung möglicherweise ablehnen, für die Schäden aufzukommen. Es ist daher wichtig, das Haus in einem angemessenen Zustand zu halten und regelmäßige Wartungsarbeiten durchzuführen.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Im Schadensfall: Zusatzversicherungen

Darüber hinaus können auch Zusatzversicherungen für spezifische Unwetterschäden relevant sein. Beispielsweise kann eine Elementarschadenversicherung sinnvoll sein, um Schäden durch Überschwemmungen, Erdrutsche oder Schneedruck abzudecken. Diese Versicherung ist in der Regel nicht in der Standard-Wohngebäudeversicherung enthalten und muss separat abgeschlossen werden.

Zehn wichtige Dinge über Backpulver und Natron, die Sie kennen sollten Fotostrecke ansehen

Um im Ernstfall optimal abgesichert zu sein, empfiehlt die Verbraucherzentrale, die individuellen Versicherungsbedingungen genau zu prüfen und gegebenenfalls mit einem Versicherungsberater zu sprechen. Eine umfassende Versicherungspolice, die sowohl Schäden am Gebäude als auch am Hausrat abdeckt, kann sinnvoll sein, um sich vor den finanziellen Auswirkungen von Unwetterschäden zu schützen.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Anna Heyers sorgfältig überprüft.