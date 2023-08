Unwetter in Deutschland: Haben Sie eine Elementarschadenversicherung?

Von: Ulrike Hanninger

Weite Teile des Landes werden derzeit von Unwettern mit Starkregen heimgesucht. Für die Schäden kommt die Elementarschadenversicherung auf – wenn man sie hat.

Vor allem Städte haben die Unwetter dieser Tage schwer getroffen: Der Starkregen lässt Flüsse über- und Keller volllaufen. Straßen stehen unter Wasser, Hauseingänge wurden geflutet. Die Bild meldet, dass die Feuerwehr allein in Frankfurt am Main zu über 500 Einsätzen ausrücken musste. Die Schäden, die dabei entstanden, gehen in die Millionen. Für Privatpersonen kann das schnell den Ruin bedeuten. Es sei denn, sie haben eine Elementarschadenversicherung abgeschlossen.

Wann ist eine Elementarschadenversicherung sinnvoll?

Bei Unwettern mit Starkregen ist schnell ein Wasserschaden passiert. Ohne die richtige Versicherung muss man für die Kosten selbst aufkommen. (Symbolbild) © HärtelPRESS/Imago

Für Unwetterschäden am Haus gibt es verschiedene Versicherungen. Dass sich eine Elementarschadenversicherung nur in Risikogebieten lohnt, trifft nicht zu. Gerade Wasserschäden sind auch in Städten und Ortschaften möglich, die weitab eines Gewässers oder Flusses liegen. Das hat sich jetzt auch wieder in Gelsenkirchen gezeigt, wo der Starkregen zahlreiche Souterrainwohnungen geflutet hat. Hintergrund ist, dass in Städten die Oberflächen größtenteils versiegelt sind, sodass plötzlich auftretende Wassermassen nicht im Boden versickern oder von der Kanalisation aufgefangen werden können. So fließen sie in die umliegenden Häuser und Keller.

Was sind Elementarschäden? Elementarschäden werden durch Naturgewalt hervorgerufen und betreffen Haus und Einrichtung. In Deutschland werden sie meist durch Unwetter, Sturm, Hagel oder Starkregen verursacht.

Die Elementarschadenversicherung ist jedoch keine Pflichtversicherung, sondern eine Ermessenssache, erklärt die Verbraucherzentrale. Angesichts Klimawandel und Extremwetter wird sie aber als Zusatzversicherung für immer mehr Menschen interessant. Wer über einen Abschluss nachdenkt, sollte sich fragen, ob er in einer gefährdeten Gegend wohnt und ob er, im schlimmsten Fall, Elementarschäden finanziell überstehen kann. Anschließend sollte man genau die Punkte auflisten, für die man gerne einen Versicherungsschutz hätte – Vulkanausbrüche werden in Deutschland eher selten abgesichert. Ehe es zum Vertragsabschluss kommt, sollten verschiedene Angebote eingeholt werden. Vergleichen lohnt sich.

Wie schließt man diese Zusatzversicherung ab und was kostet sie?

Eine Elementarschadenversicherung wird in der Regel nicht separat abgeschlossen, sondern als Erweiterung einer bestehenden Haftpflicht- oder Wohngebäudeversicherung, informiert Check24.de. Die Kosten orientieren sich an Gefährdungsklassen und Risikogebieten. Um das Überschwemmungsrisiko einzuschätzen, verwenden Versicherungen häufig die sogenannten ZÜRS-Zonen, die Regionen anhand der Häufigkeit einteilen. Je größer die Gefährdung, umso höher die Beitragszahlungen. Versicherungen behalten sich außerdem das Recht vor, Anfragen abzulehnen.

Was deckt eine Elementarschadenversicherung ab?

Die Schäden an Haus und Einrichtung, die durch eine Elementarschadenversicherung abgedeckt werden, sind laut Verbraucherzentrale genau definiert.

Schäden durch Überschwemmung

Schäden durch Rückstau in den Ableitungsrohren

Schäden durch Schneedruck

Schäden durch Erdbeben, Erdsenkung oder Erdrutsch

Schäden durch Vulkanausbruch

Zwar helfe sie bei Überschwemmungen, aber nur, wenn es sich dabei um keine Sturmflut handelt. Ausgenommen seien auch Reparaturkosten, die durch steigendes Grundwasser verursacht wurden, das von unten in Keller und Haus eindringt. Die Rechnungen für Rückstau würden übernommen, wenn eine Rückstausicherung eingebaut wurde. Diese verhindert den Rückfluss von Wasser aus der Kanalisation. Fehlt sie, zahle man selbst.

Naturereignisse wie Erdbeben müssen natürlichen Ursprungs sein, weiß die Verbraucherzentrale. Menschengemachte Erschütterungen, wie sie etwa durch Fracking, bei Baumaßnahmen oder beim Bergbau entstehen, könnten nicht angeführt werden. Schneeschäden, die zum Beispiel durch Herabfallen des Schnees von Bäumen ausgelöst werden, gelten häufig als selbstverschuldet und werden nicht übernommen. Schäden durch Lawinen sind normalerweise abgedeckt. Auch auf Schnee auf dem Dach sollten Hausbesitzer unbedingt achten.

Hinweis: Je nach Art des Schadens kommt anstelle der Elementarschadenversicherung auch die Gebäudeversicherung oder die Hausratversicherung für den Schaden auf. Diese kümmern sich beispielsweise um die Folgen eines Blitzeinschlags. Droht Starkregen, kann man sein Haus zudem mit ein paar Maßnahmen darauf vorbereiten.