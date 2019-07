Über dieses Missgeschick eines deutschen DHL-Boten amüsiert sich das Netz köstlich

Ist der Kunde bei Lieferung des Pakets nicht Zuhause, wird dieses meist beim Nachbarn abgegeben. So die Theorie. In der Praxis sieht das manchmal ganz anders aus.

Was Ablageorte für Pakete betrifft, sind Paketboten durchaus kreativ. Denn meist drängt die Zeit, um die zahlreichen Lieferungen des Tages bei den Kunden abzugeben - da kann jede Verzögerung den zeitlichen Rahmen sprengen.

Missgeschick eines DHL-Boten: Ist das der kreativste Ablageort für Pakete bisher?

Deshalb finden Adressaten Ihre Bestellung teilweise an kuriosen Orten vor: Unter der Fußmatte "versteckt" oder in der Mülltonne platziert - wobei der Kunde froh sein kann, wenn in der Zwischenzeit die Müllabfuhr nicht aufgetaucht ist - oder auch durchs Fenster geworfen, wo das heißersehnte Paket versehentlich in der Toilette landet. All diese Dinge sind bereits passiert.

Derzeit kursiert wieder eine neue Geschichte im Netz, die sich perfekt in diese Missgeschicke einreiht. Zu finden ist sie auf Facebook, wo die Seite China-Gadgets die Benachrichtigungskarte eines DHL-Boten teilte. Darauf wird der Kunde zunächst standardmäßig darauf hingewiesen, dass das Paket in seiner Abwesenheit beim Nachbarn abgegeben wurde. Die Anmerkung darunter macht aber dann stutzig: "Auf dem Dach", heißt es dort präzisiert.

Handschriftlich erklärt der DHL-Bote darunter peinlich berührt: "Ich wollte das Paket nur auf den Balkon werfen, leider mit zu viel Schwung. Entschuldigung."

Nutzer zeigen sich belustigt über Benachrichtigungskarte des DHL-Boten

Ob der Kunde seine Bestellung tatsächlich auf dem Dach vorfand, ist leider nicht bekannt. Ebenso wenig, ob es sich um eine echte Benachrichtigungskarte eines DHL-Boten handelt oder nur um ein Fake, um sich im Netz ein wenig zu amüsieren. In den Facebook-Kommentaren tut es das nämlich allemal: "Da wird wohl jemand bald einen Anruf vom Olympia-Komitee bekommen", meint ein Nutzer belustigt. Ein weiterer schreibt: "Gestern ein Set zu viel im Gym gemacht."

