Tomatenmarmelade selbst machen – perfekt zum Käse

Aus Tomaten kann man eine fruchtige Marmelade kreieren. © Stock&people/Imago

Feigensenf war gestern – Tomatenmarmelade schmeckt ebenfalls perfekt zum Käse und ist aus nur wenigen Zutaten schnell gemacht.

Dass Tomaten gesund sind, ist längst kein Geheimnis mehr. Nicht nur den Wasserbedarf können die süßen Früchte schnell auffüllen, sie sind auch reich an Lycopin und Vitamin C. Erster Inhaltsstoff zählt zu den Antioxidantien und kann freie Radikale filtern. Doch man muss die Tomaten nicht immer pur oder in der Form von Tomatensauce essen.

24garten.de hat das Rezept für fruchtige Tomatenmarmelade.

Marmelade muss nicht immer süß sein. Und gerade, wenn man einen Begleiter für Käse sucht, ist das Angebot von Feigen-Senf und Co. im Supermarkt schnell ausgeschöpft. Da Tomaten von Natur aus süß schmecken (viel Licht und ausreichend Sonneneinstrahlung ist dafür verantwortlich), sind sie prädestiniert als Brotaufstrich. Die unschlagbare Kombination Tomaten-Käse ist auch nichts Neues, was man spätestens seit Tomate-Mozzarella zu schätzen weiß.