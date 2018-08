Mit diesem billigen Trick beseitigen Sie Verstopfungen im Toiletten-Abfluss

Die Toilette ist verstopft, das Wasser steigt bei jedem Spülgang gefährlich nah an den oberen Rand. Zeit, den Abfluss von Verstopfungen zu befreien - mit einem Trick.

Ihre Toilette ist verstopft, doch weder haben Sie einen Pömpel zu Hand, noch lassen sich die Verstopfungen mit einer Klobürste beseitigen? Dann schauen Sie einfach mal in der Küche nach, ob noch etwas Klarsichtfolie da ist. Wir verraten Ihnen, wieso.

Mit diesem Trick wird der Abfluss der Toilette frei

Wer seine Toilette ohne Pömpel oder Bürste von Verstopfungen befreien möchte, der kann es einfach mit Klarsichtfolie versuchen. Denn mit einem einfachen Trick verschafft sie dem Abfluss Erleichterung und das Wasser kann wieder normal abfließen.

Und das geht so:

Rollen Sie so viel Klarsichtfolie ab, dass sie ohne undichte Stellen über die Toilettenschüssel gewickelt werden kann. Überdecken Sie die gesamte Öffnung Ihrer Toilette mit der Folie. Wenn alles dicht ist, betätigen Sie die Spülung. Während dem Spülvorgang wird sich die Klarsichtfolie durch den Überdruck wölben. Drücken Sie kräftig auf die Wölbung der Folie. Fertig. Dieses Vorgehen hat einen ähnlichen Effekt wie die Arbeit mit dem Pömpel.

Die Möglichkeit ist zwar praktisch, aber verursacht doch einiges an Plastikmüll. Schaffen Sie sich für die Zukunft also lieber einen Pömpel an, der ist weitaus nachhaltiger.

