Dürfen Weingläser in die Spülmaschine – oder sollte man sie lieber von Hand spülen?

Von: Andrea Stettner

Teilen

Nach einem geselligen Abend bleibt jede Menge schmutziges Geschirr und Gläser zurück. Weingläser sollten jedoch nur in die Spülmaschine, wenn die Voraussetzungen stimmen.

Ob allein vor dem Fernseher oder in feuchtfröhlicher Runde mit Freunden – für viele gehört ein Glas Wein am Feierabend dazu. Beim Abwasch sind sich jedoch einige unsicher: Dürfen die guten Weingläser nun in die Spülmaschine, oder sollten sie lieber von Hand gespült werden? Tatsächlich kommt es auf das Glas an.

Welche Weingläser dürfen in die Spülmaschine?

Weingläser aus Einfachglas ohne Schliff und in Trinkglasstärke dürfen im Geschirrspüler gereinigt werden. Vorsichtig sein sollten Sie dagegen bei geschliffenen Gläsern und solchen aus sehr dünnem Glas – diese bitte lieber mit der Hand abwaschen.

Werfen Sie am besten einen Blick auf die Herstellerangaben auf der Verpackung. Diese geben meist an, ob die Gläser in den Geschirrspüler dürfen.

Weingläser dürfen nur unter bestimmten Voraussetzungen in die Spülmaschine. © Kirchner-Media/Symbolkraft/Imago

Welches Programm für Weingläser wählen?

Ein Waschgang in der Spülmaschine ist für Weingläser nicht ganz ungefährlich. Die in vielen Spülmitteln enthaltenen aggressiven Salze können etwa Glaskorrosion verursachen. Dabei entstehen winzig kleine Beschädigungen im Material, welche die Gläser milchig erscheinen lassen. Dünnes Glas kann wiederum leicht brechen.

Um Ihre Weingläser zu schonen, verwenden Sie deshalb immer milde Geschirrreiniger und wählen ein Programm mit niedrigen Temperaturen von maximal 55 bis 60 Grad. Klarspüler sorgt für blitzblanke Gläser, ohne Wasserflecken zu hinterlassen. Klarspüler gilt ohnehin als ultimatives Reinigungsmittel im Haushalt, auch beim Fensterputzen.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de. Hier anmelden!

So stellen Sie die Weingläser richtig in die Spülmaschine

Damit die Weingläser im Geschirrspüler nicht aneinander reiben und dadurch zerkratzen, lässt sich die Spülmaschine mit speziellen Weinglashaltern in Form von Körben oder Schienen nachrüsten. Dadurch stellen Sie auch sicher, dass die filigranen Gläser nicht umfallen und zerbrechen.

Wie reinigt man die Spülmaschine am besten? Fotostrecke ansehen

Generell gilt: Sind Sie sich unsicher, ob Ihr Lieblingsglas den Spülgang übersteht, sollten Sie lieber per Hand spülen. Halten Sie es dafür direkt unter dem Kelch fest, denn dort ist das Glas am stabilsten und Sie haben noch lange Freude an Ihrem guten Weinglas. Viele andere Dinge dürfen dagegen nie in der Spülmaschine gereinigt werden.