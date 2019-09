Griff nach oben oder unten: Wie muss das Besteck eigentlich in die Spülmaschine hinein?

Beim Einräumen der Spülmaschine hat jeder seine eigene Ordnung und Vorgehensweise. Aber gibt es ein Richtig oder Falsch? Besonders das Besteck liefert Diskussionsstoff.

Welcher Typ sind Sie? Müssen bei Ihnen Griffe von Gabeln, Messern und Löffeln nach oben aus dem Besteckkorb herausragen oder kommen sie nach unten? Viele bevorzugen die erste Variante, da sie auf diese Weise nicht mit dem schmutzigen Klinge oder den Gabelzinken in Berührung kommen. Allerdings hat diese Art, das Besteck einzuordnen, einen entscheidenden Nachteil.

Besteck in die Spülmaschine einordnen: Muss der Griff nach oben oder nach unten?

Wer sein Besteck mit Griff nach oben in die Spülmaschine einsortiert, riskiert, dass es nicht gründlich gereinigt wird. Besonders wenn Messer, Gabeln und Löffeln mit ihresgleichen zusammengeworfen werden, legen sie sich gerne ineinander, sodass der rotierende Wasserstrahl nicht an die verdeckten Stellen herankommt. Das behauptet Claudia Oberascher von der Initiative Haushalt+ in Berlin gegenüber der Deutschen Presse-Agentur.

Haushaltsfrage: Wie wird das Besteck richtig in die Spülmaschine gelegt?

Deshalb sollte das Besteck immer unsortiert und mit Griff nach unten in die Spülmaschine gestellt werden. Auf diese Weise werden alle Stellen gleichmäßig gut gereinigt. Wer eine Spülmaschine ohne Besteckkorb, sondern mit einer Schublade hat, muss sich mit diesem Problem nicht auseinandersetzen. Die Schublade ist so aufgebaut, dass das Besteck sauber sortiert und mit angemessenem Abstand zueinander hineingelegt werden kann. So haben Sie ein optimales Spülergebnis. Hier lesen Sie weitere Tipps zum richtigen Einräumen der Spülmaschine.

