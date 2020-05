Frau zeigt simplen Trick, der bekanntes Spülmaschinen-Problem löst

Wer eine Spülmaschine im Haushalt hat, kann sich in der Regel glücklich schätzen. Trotzdem gibt es immer noch Methoden, mit denen Sie das Abspülen perfektionieren.

Die Spülmaschine nimmt im Haushalt viel Arbeit ab.

nimmt im Haushalt viel Arbeit ab. Kleine Ärgernisse gibt es aber trotzdem hin und wieder.

Eines davon: Kleine Küchenhelfer, die beim Spülen nicht an ihrem Platz bleiben wollen.

Klappe auf, Geschirr rein und Klappe wieder zu. So einfach funktioniert der Abwasch mit der Spülmaschine. Trotzdem gibt es Kleinigkeiten, die die ganze Angelegenheit noch etwas perfektionieren können. Ärgern Sie sich zum Beispiel auch hin und wieder darüber, dass kleine Messlöffel oder -becher nicht an Ort und Stelle bleiben und nach dem Spülvorgang mit Wasser gefüllt herumliegen? Eine Frau hat einen genialen Trick offenbart, der dieses Problem löst.

Dieser geniale Trick löst ein bekanntes Spülmaschinen-Problem

Messlöffel -oder becher kommen vor allem beim Backen zum Einsatz, wenn das Mehl oder der Zucker ganz genau portioniert werden soll. In der Anwendung sind sie also ganz praktisch, nur beim Abspülen in der Spülmaschine etwas rebellisch. Aber nicht mehr lange: Eine Frau aus Australien hat in der Facebook-Gruppe "Mums Who Clean" (dt. "Mütter, die putzen") einen simplen Trick mit den Nutzerinnen geteilt. Und dieser ist denkbar einfach.

An den meisten Messlöffeln oder -bechern befindet sich ein kleines Loch am Griff, über die sie vorher mit einer Schnur verbunden waren. An diesem Loch lassen sich die Küchenhelfer ganz einfach an den kleinen, hervorstehenden Streben im Spülkorb, wo Sie normalerweise Ihre Kaffeetassen oder Gläser darüberstülpen, befestigen. Auf diese Weise bleiben die Messlöffel an ihrem angedachten Platz und müssen hinterher nicht mehr irgendwo anders aufgesammelt werden.

Auch interessant: Diese Dinge haben nichts in der Spülmaschine zu suchen.

In der Facebook-Gruppe wundern sich nun zahlreiche User darüber, warum sie selbst noch nicht darauf gekommen sind. Eine Person schreibt laut dem Online-Portal The Sun: "Oh je, das habe ich nicht gewusst...meine drehen sich immer alle um und sind dann voll Wasser." Ein weiterer Nutzer schreibt: "Was? Grundgütiger, das mache ich beim nächsten Mal auch." Einen weiteren "lebensverändernden" Trick bezüglich der Spülmaschine, lesen Sie übrigens hier nach.

Lesen Sie auch: "Sei kein Tier": Diese Diskussion um die Besteckschublade erregt Gemüter.

Diese sechs Dinge gehören auf keinen Fall in die Spülmaschine Zur Fotostrecke

*Merkur.de ist Teil des bundesweiten Ippen-Digital-Redaktionsnetzwerkes.