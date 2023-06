Spinne soll draußen bleiben? Ein Hausmittel hilft, die Krabbeltiere von der Wohnung fernzuhalten

Auch, wenn Spinnen nützliche Tiere sind, dürften sich die wenigsten Hausbesitzer über sie in der Wohnung freuen. Wie kann man die Krabbeltiere auf sanfte Art loswerden?

Manche ekeln sich vor Spinnen, andere nicht. Die meisten haben sie in der Regel nicht gern in ihrer Wohnung. Zum Glück gibt es einige Gerüche, die die unliebsamen Krabbeltier, die sich zum Beispiel im Bad oder im Wohnzimmer verstecken, angeblich gar nicht mögen. Genau das machen sich viele Hausbesitzer zunutze machen, wenn es darum geht, Spinnen auf sanfte Art zu vertreiben.

Spinnen sind nützliche Tiere, weil sie Insekten fressen – vielen Wohnungsbesitzern ist es allerdings lieber, wenn sie draußen bleiben. (Archivbild/Symbolbild) © Federico Gambarini/dpa

Spinnen in der Wohnung vertreiben – Hausmittel und Pflanzen

Pfefferminze: Pfefferminzöl kann dabei helfen, Spinnen in der Wohnung zu vertreiben. Manche Hausbesitzer zumindest schwören auf diese Methode. Einer der Tipps: Pfefferminzöl auf ein Taschentuch träufeln und es an die besagten Stellen legen, wo die Tiere gern hereinkrabbeln. Oder man stellt ein eigenes Pfefferminz-Duftspray her, indem man das gekaufte Pfefferminzöl mit etwas Wasser mischt.

: Lavendelduft soll angeblich ebenfalls helfen. Manche Wohnungsbesitzer deponieren, um Spinnen fernzuhalten, getrockneten Lavendel in der Wohnung, andere setzen auf ätherische Öle mit Lavendelduft, die sie in der Wohnung an den entsprechenden Stellen, wo die Tiere Zugang haben, regelmäßig im Haus verduften lassen. Eukalyptus: Andere Hausbesitzer setzen zum Beispiel auf Eukalyptus-Öl. Denn auch diesen Geruch mögen die Spinnen angeblich nicht.

Was kann laut Studien helfen?

Auch, wenn viele auf einfache Hausmittel schwören, gibt es, wie die Zeitschrift Öko-Test in einem Beitrag (Stand: 19. Juni 2022) schrieb, „nur wenig Nachweis dazu, dass Spinnen auch wirklich auf entsprechende Gerüche reagieren“. Am aussagekräftigsten sei „eine Studie aus dem Jahr 2018, bei der Zitronen- und Pfefferminzöl sowie Kastanien als Abwehrmittel gegen drei Spinnenarten untersucht wurden“, hieß es weiter auf Oekotest.de. „Dabei zeigte sich, dass zwei Spinnenarten auf Kastanien und Minzöl tatsächlich „allergisch“ reagierten, während die dritte Art sich nur wenig beeindrucken ließ. Zitronenöl zeigte keinerlei Wirkung.“

Was hilft bei Spinnen? Fliegengitter installieren und Wohnung putzen

Will man vermeiden, dass Spinnen ins Haus krabbeln, raten die Experten unter anderem zu Fliegen- oder Insektengitter an Fenstern, Balkon- und Terrassentüren. Undichte Stellen an Fenstern und Türen sollte man vermeiden. Oekotest.de rät etwa zu einem einfachen Zugluftstopper. Dauerhafter würden selbstklebende Gummidichtungen helfen.

Entfernt man Spinnennetze vorsichtig, haben die Krabbeltiere keine Nahrungsgrundlage mehr. „Versuchen Sie aber, die (nützlichen) Tiere dabei nicht zu töten“, so der wichtige Hinweis in dem Beitrag. Und auch regelmäßiges und gründliches Putzen hilft, damit Spinnen sich in der Wohnung gar nicht erst wohlfühlen.