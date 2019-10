Mit diesen Hausmitteln sagen Sie Spinnen den Kampf an

Spinnen im Haus sind für so manchen Bewohner eine Schreckensvorstellung. Mit diesen Hausmitteln befreien Sie Ihre Wohnung von den ungebetenen Gästen.

Oft krabbeln Sie in der Badewanne, der Dusche oder dunklen Zimmerecken: Spinnen sorgen im Haushalt allein durch ihre Anwesenheit schon für einen kleinen Aufschrei - Sie können sie aber schon mit wenigen Tricks loswerden.

Vertreiben Sie Spinnen mit Gerüchen

Da Spinnen in der Lage sind Duftstoffe wahrzunehmen, bietet es sich an die Eindringlinge mit eben diesen Mittelchen zu vertreiben. Besonders der Geruch von Lavendel scheint ihnen nicht zu bekommen. Deshalb helfen Lavendelzweige an Schlupflöchern wie Fenster und Türen. Ebenso können Sie zehn Tropfen Lavendelöl vermischt mit Wasser und ein wenig Spülmittel in eine Sprühflasche mischen und auf Fenster- und Türrahmen verteilen. Dieser Vorgang sollte regelmäßig wiederholt werden, um die Wirkung aufrecht zu erhalten.

Als Alternative für Lavendel können Sie bei gleicher Prozedur auch Minz- oder Citrusöl verwenden. Essigwasser hat die gleiche Auswirkung auf Spinnen.

Wem Lavendel oder Minze zu geruchsintensiv sind, kann sich auch auf Kastanien beschränken. Die sollten leicht geöffnet werden, damit der Duft stärker austritt und überall dort verteilt werden, wo Sie häufig Spinnen vorfinden.

So kommen Spinnen nicht mehr ins Haus

Wenn Sie vermeiden wollen, dass die kleinen Krabbeltierchen überhaupt ins Haus kommen, sind Fliegengitter zu empfehlen. Lassen Sie auch keine Essensreste oder sonstigen Abfall liegen, denn dadurch locken Sie Spinnen erst an.

