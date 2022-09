Paar zahlt nur 9 Euro im Monat für Wasser – sie trinken ihr eigenes Duschwasser

Von: Andrea Stettner

Ein Paar aus Portugal spart Wasser, in dem es etwa das Duschwasser auffängt. Auf Instagram teilt es seine Tricks. © Michael Bihlmayer/Imago

Ein Paar hat einen Weg gefunden, jährlich 13.000 Liter Wasser zu sparen. Ihre Tipps verraten sie im Internet. Wie auch Sie Ihre Nebenkosten reduzieren können.

Anna Massiello und ihr Mann Diego führen ein sparsames und umweltgerechtes Leben. Dank ihres umsichtigen Lebensstils verbraucht das junge Paar aus Portugal wesentlich weniger Wasser als gewöhnlich, sodass sie im Monat lediglich 9 Euro für ihre Wasserrechnung aufbringen müssen. Doch wie kann das sein?

Spartipp 1: Duschwasser auffangen und zum Trinken benutzen

Unter dem Account „hero_to_0“ teilt das Paar seine Zero-Waste-Tipps mit ihren rund 43.000 Followern. Einer der Spar-Tricks, den sie in ihren Videos verraten, betrifft etwa das Duschen. So nimmt Anna vor dem morgendlichen Ritual ein großes Wassergefäß mit in die Duschkabine. Damit fängt die sie das kalte Duschwasser auf, das anfangs aus der Leitung sprudelt und ungenutzt den Abfluss hinunterwandern würde. Das aufgefangene Wasser wird anschließend mit einem Aktivkohlefilter gereinigt und von dem Paar zum Kochen, Blumen gießen oder auch als Trinkwasser wiederverwendet. Bei drei Litern pro Dusche, sparen Sie jährlich rund 600 Liter Wasser ein, so die Influencer.

Spartipp 2: Toilettenpapier verbannen und stattdessen Bidet nutzen

Ein weiterer Tipp, um Wasser und Geld zu sparen, ist folgender: Das Paar verzichtet auf Toilettenpapier, das viel Wasser benötigt, um in der Toilette zu verschwinden. Stattdessen benutzt es ein selbstgebautes Bidet, bestehend aus einer Plastik-Trinkflasche und einem präpariertem Deckel. Nach eigenen Angaben spart das Paar so 13.000 Liter Wasser im Jahr.

Einfache Tipps, um im Haushalt Wasser und Geld zu sparen

Wem diese Sparmaßnahmen zu extrem sind oder auf Toilettenpapier nicht verzichten möchte, kann laut Utopia auch mit folgenden Tipps schnell und einfach Wasser im Haushalt einsparen:

Verwenden Sie sparsame Duschköpfe, Strahlregler oder wassersparende Mischdüsen.

Wasserhahn beim Zähneputzen und Händewaschen zudrehen.

Statt baden lieber unter die Dusche springen.

Achten Sie beim Kauf von Waschmaschine, Spülmaschine und Co. auf wassersparende Geräte.

Spülmaschinen verbrauchen gegenüber dem Spülen per Hand deutlich weniger Wasser.