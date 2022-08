Drei Pflege-Tipps für den Sommerflieder sorgen für kräftige Blüte

Von: Franziska Kaindl

Blühender Sommerflieder

Der Sommerflieder ist ein wahrer Hingucker im Garten. Damit Sie besonders lange etwas von der Blüte haben, sollten Sie ein paar Pflege-Tipps beachten.

Er leuchtet in prächtigen Farben wie Rosa, Lila oder Dunkelbau und lockt zahlreiche Schmetterlinge, Bienen und Hummeln an: der Sommerflieder, auch als Schmetterlingsflieder bekannt. Aufgrund seiner schönen Blüte und dem wunderbaren Duft ist er ein gern gesehener Gast in vielen heimischen Gärten – und dankenswerterweise auch recht pflegeleicht. Trotzdem müssen Sie ab und an Hand anlegen, um sicherzustellen, dass die Blüte auch im nächsten Jahr wieder prächtig und lange ausfällt.

Sommerflieder pflegen: Ein guter Standort ist schon die halbe Miete

Ihr Sommerflieder dankt es Ihnen besonders, wenn Sie einen passenden Standort für ihn auswählen. Optimal ist ein sonniger Platz, der windgeschützt ist. Auch im Halbschatten fühlt er sich wohl. Nur in den Schatten sollten Sie den Schmetterlingsflieder nicht stellen: Hier steckt er mehr Energie in die Produktion von Blättern, um darüber das wenige Sonnenlicht aufzufangen. Die Blütenbildung wird dabei vernachlässigt. Auch die Bodenqualität spielt eine Rolle für eine schöne Blüte im Sommer: Er sollte viele Nährstoffe vorweisen sowie leicht und gut durchlässig sein. Vermeiden Sie schwere und dauerhaft feuchte Böden.

Zum richtigen Zeitpunkt Sommerflieder zurückschneiden

Für eine schöne Blüte ist wichtig, dass aus dem Sommerflieder kein struppiges Gewächs mit winzigen Verästelungen wird – das sorgt nämlich dafür, dass sich immer weniger blühende Zweige bilden und die Blüte immer kleiner und geringer ausfällt. Ein regelmäßiger Rückschnitt ist hier vonnöten: Kürzen Sie die stärkeren Blütentriebe aus dem Vorjahr im Spätwinter kräftig ein, sodass nur noch zwei oder drei Augenpaare übrig bleiben. Setzen Sie die Schere dabei knapp über einem Augenpaar an. Kranke, erfrorene oder dünne, nach innen wachsende Triebe werden komplett entfernt. Schon wenige Tage nach dem Rückschnitt werden sich wieder erst Knospen bemerkbar machen.

Sommerflieder nicht zu üppig düngen

Um Pflanzen und Gewächsen zu einer kräftigen Blüte zu verhelfen, greifen Hobbygärtner gerne zu etwas Dünger. Beim Sommerflieder ist das aber nicht nötig, zu viel Nährstoffzugaben sorgen eher dafür, dass er zu groß wird und zu dicke Äste bildet. Daher ist es völlig ausreichend, den Sommerflieder beim Rückschnitt mit etwas organischem Dünger wie reifem Kompost zu pflegen. Dieser wird in die Erde eingearbeitet.

Auch beim Gießen müssen Sie nicht übertreiben. Nur neu gepflanzte Gewächse müssen laut NDR regelmäßig gegossen werden, gerade in den Sommermonaten. Bei älteren Pflanzen braucht es nur bei längeren Trockenperioden eine Wasserzufuhr – Staunässe vertragen sie nicht.