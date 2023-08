Abfluss in Sekunden wieder sauber, dank simpler Strohhalm-Methode

Von: Clara Kistner

Für die Säuberung Ihres Abflusses braucht es keine giftigen Chemikalien. Mit einem einfachen Hausmittel kriegen Sie ihn blitzschnell wieder frisch.

Spätestens, wenn das Wasser nicht mehr richtig abläuft, ist es an der Zeit, den Abfluss zu säubern. Ob in der Dusche, in der Badewanne oder der Küchenspüle – häufig benutzte Wasch- und Spülbecken sollten regelmäßig gründlich gereinigt werden. In der Dusche verirrt sich in der Regel weit mehr als Wasser im Abfluss. Shampoo, Haare, Körperpeeling und Schweiß verstopfen die Rohre und führen nach einer Weile zu üblen Gerüchen und nicht abfließenden Wasserlachen nach dem Duschen. In der Küchenspüle kann es durch Fettrückstände und Essensreste nach dem Abspülen zu ähnlichen Problemen kommen.

Putzen, säubern, reinigen – Hausmittel können helfen

Für viele Bereiche im Haushalt gibt es ein entsprechendes Reinigungsmittel in der Drogerie oder notfalls im Internet zu kaufen. Oftmals sind diese aber nicht nur teuer, sondern auch chemisch und nicht gerade umweltfreundlich.

Durch den täglichen Gebrauch sind die Rohre unserer Küchenspüle und Dusche meist sehr beansprucht. Eine regelmäßige Reinigung kann hier vorbeugen. Mit der Strohhalm-Methode wird Ihr Abfluss unkompliziert wieder sauber.

Dabei reichen in vielen Situationen einfache Hausmittel, die Sie bereits zuu Hause haben, um Verschmutzungen rund um die Wohnung zu beseitigen. Auch Ihren Abfluss kriegen Sie neben der Strohhalm-Methode, auch mit diversen anderen Hausmitteln wieder sauber.

Strohhalm-Methode zum Reinigen Ihres Abflusses: So gelingt’s

Um Ihren Abfluss mit dieser Methode zu säubern, muss vorab der Strohhalm entsprechend vorbereitet werden. Schneiden Sie den Strohhalm zunächst an einer Seite etwa vier Zentimeter tief ein. Anschließend werden abgehend vom ersten Einschnitt auf beiden Seiten des Halms einige Schnitte im Abstand von circa einem halben Zentimeter zueinander gemacht.

Dabei schneiden Sie schräg nach unten, um kleine Spitzen an den Enden des Strohhalms zu kreieren, schreibt die Serviceseite die-besten-tricks.de.

Verunreinigte Abflüsse mit einem Strohhalm säubern

So simpel es auch klingen mag, bevor Sie zu chemischen Rohrreinigern und anderen teuren Spezialmitteln greifen, kann Ihnen ein herkömmlicher Strohhalm behilflich sein. Der vorher präparierte Halm wird mit der bearbeiteten Seite in den Abfluss geschoben und einige Male gedreht. So sammelt er in seinen Einschnitten Haare, grobe Essensreste und ähnliches ein. Anschließend entfernen Sie den aufgesammelten Schmutz über dem Mülleimer, sodass der Halm kann auch zukünftig gesäubert wiederverwendet werden kann. Wenden Sie diese Methode nach Bedarf an und spülen Sie bestenfalls mit kochendem Wasser und eventuell etwas Essig nach.