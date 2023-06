Was man beim Anbau von Snackgurken auf dem Balkon und im Garten beachten sollte

Auch die kleinen Einlegegurken gedeihen gut im Kübel und lassen sich vom Strauch naschen. © Mario Plechaty Photography/Imago

Es gibt verschiedene Sorten von Minigurken. Hat man die passende gefunden, lässt sich das Zwerggemüse mit ein wenig Pflege auch auf kleinem Raum anbauen.

In diesem Artikel dreht sich alles um die beliebten Snackgurken, die sich ideal für den Anbau auf Balkonen und in kleinen Gärten eignen. Es werden verschiedene Sorten von Mini-Gurken vorgestellt, die kompakt wachsen und sich gut für den Anbau in Kübeln eignen. Zudem werden Tipps zur Pflege und zum optimalen Standort gegeben, um eine reiche Ernte an knackigen Gurken zu erzielen.

Welche Sorten eignen sich besonders gut für den Anbau in Kübeln und welche Standortbedingungen sind ideal? Erfahren Sie mehr über den Anbau und die Pflege von Snackgurken auf Balkonen und in kleinen Gärten auf 24garten.de und entdecken Sie die vielfältigen Möglichkeiten, diese köstlichen Mini-Gurken in Ihrem eigenen grünen Paradies anzubauen.

