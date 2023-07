So einfach machen Sie mit Shampoo Ihre Küche sauber

Von: Andrea Stettner

Shampoo zum Haarewaschen kennt man ja. Aber wussten Sie, dass sich das Haarpflegeprodukt auch wunderbar zum Putzen in der Küche eignet?

In der Küche sammelt sich jede Menge Dreck an, sei es in der Spüle, auf dem Herd oder im Backofen. Um Angebranntes, Fettspritzer oder anderen Küchenschmutz wieder zu entfernen, braucht es jedoch kein spezielles Reinigungsmittel. Ein Mittel aus dem Badezimmer reicht vollkommen aus, das ohnehin jeder zu Hause hat: Shampoo!

Stellen in der Küche, die sich mit Shampoo reinigen lassen

Wussten Sie schon? Shampoo reinigt nicht nur Haare, sondern rückt auch dem täglich anfallenden Küchenschmutz zu Leibe. So eignet sich das Haarpflegeprodukt etwa zur Reinigung von

Spülen,

Oberflächen aus Metall, wie etwa Herd und Grill,

Fliesenspiegel und

Küchenschränken (nicht aus Holz).

Shampoo lässt verschmutzte Edelstahl-Spülen schnell wieder glänzen. © Nakedking/Imago

So reinigen Sie Ihre Küche mit Shampoo

Um Ihre Edelstahl-Küchenspüle wieder zum Glänzen zu bringen, geben Sie einen Klecks Shampoo auf einen nassen Schwamm und wischen damit über die angefeuchtete Oberfläche. Anschließend mit Wasser abspülen – fertig! Aber auch fettige Fliesen neben dem Herd, beschichtete Schranktüren oder andere Oberflächen aus Metall (etwa Herd, Grill etc.) bringen Sie auf diese Weise wieder zum Strahlen.

Welche Oberflächen Sie lieber nicht mit Shampoo putzen sollten

Shampoo eignet sich jedoch nicht für alle Stellen in der Küche: So sollten Sie Ceranfelder lieber mit üblichen Reinigungsmitteln putzen oder mit anderen Hausmitteln wie Backpulver reinigen. Bei Küchenschränken aus Holz kann Shampoo Flecken und unschöne Schlieren hinterlassen, die sich hinterher nur schwer wieder entfernen lassen. Testen Sie hier lieber zuvor an einer unauffälligen Stelle. Die Oberseite von Küchenschränken kann starke Fettrückstände aufweisen – diese lassen sich besser mit Hausmitteln wie Natron und Zitronensäure lösen.