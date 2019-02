Mit diesem Trick färbt gestreifte Kleidung beim Waschen niemals ab

Bei Streifenkleidung sind sich viele uneins - in die Weiß- oder in die Buntwäsche damit?

Ein Ringel- oder Streifenshirt ist in fast jedem Schrank zu finden. Modisch ist es allemal - doch beim Waschen bereitet es vielen Kopfzerbrechen. Wir haben einige Tipps für Sie.

Egal ob schwarz-weiß, rot-weiß oder blau-weiß - beim Waschen von Ringel- und Streifenshirts kann es gerne Mal zu Verfärbungen kommen. Schließlich ist es schwierig, sich zu entscheiden, in welche Wäsche das Kleidungsstück nun kommt. Zu den dunklen Teilen? Zu der Weißwäsche? Oder geht es auch ganz anders?

Schwarz-weiß gestreifte Wäsche: So sortieren Sie sie richtig ein

Um herauszufinden, ob Ihr Ringel- oder Streifenshirt besser in die Weiß- oder in die Buntwäsche gegeben werden sollte, waschen Sie es einmal per Hand vor. Am besten tun Sie das vor oder nach dem ersten Tragen.

Bemerken Sie bei der Wäsche, dass sich das Wasser verfärbt, geben Sie das Kleidungsstück später in die dunkle Wäsche oder Buntwäsche. Denn so laufen Sie nicht Gefahr, dass am Ende eine komplette Ladung Weißwäsche verfärbt. Lässt es aber bei der Handwäsche keine Farbe, können Sie es später auch in die Weißwäsche geben.

Dieses Hilfsmittel vermeidet die Verfärbung von Kleidung

In der Drogerie können Sie sich Farbfangtücher kaufen, die Sie einfach mit in die Wäsche legen. Die Oberfläche dieser Tücher filtert Pigmente sofort aus dem Wasser, bevor sich diese an anderer Kleidung anhaften können. So brauchen Sie sich beim Sortieren der Wäsche keine großen Sorgen mehr zu machen.

Ist Ihnen das allerdings alles zu viel Aufwand, dann geben Sie Streifenwäsche am besten immer zur Buntwäsche oder zur dunklen Kleidung. So halten Sie den Schaden bei Verfärbungen am geringsten.

