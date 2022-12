Schneeschieben: Ab welcher Uhrzeit muss geräumt werden?

Schneeschieben ist eine Verpflichtung, der Anwohner und Grundstückbesitzer nachkommen müssen. Wann man räumen muss, und was passiert, wenn man es nicht tut.

Schnee ist in Deutschland eine Seltenheit geworden. Richtiges Winterwetter gibt es in den meisten Regionen des Landes nur noch alle paar Jahre, weshalb Schneeschieben für viele Leute ein zweitrangiges Thema geworden ist. Wenn dann aber doch einmal plötzlich der Winter hereinbricht – und sei es nur für eine kurze Zeit – dann müssen Anwohner bereit zum Schneeschippen sein.

Wer dieser Pflicht nicht nachkommt, der kann sogar in ernste Schwierigkeiten kommen. Wann man Schnee räumen muss, wie oft und wer haftet, wenn doch mal jemand auf der weißen Pracht vor dem eigenen Haus ausrutscht.

Frau schiebt Schnee © Rene Traut/Imago

Wer muss Schneeschieben? Hauseigentümer können Verpflichtung abgeben

Grundsätzlich muss jeder Schneeschieben, der ein eigenes Grundstück besitzt. Hauseigentümer sind dazu verpflichtet, den Weg zu ihrer Haustür und ihrem Briefkasten freizuräumen, damit zum Beispiel kein Briefträger dort ausrutscht, sich verletzt oder unnötig schwere Arbeit verrichten muss. Auch der Gehweg vor dem Haus, sollte das eigene Grundstück an einen grenzen, ist in der Regel von den direkten Anwohnern freizuräumen.

Wenn ein Haus vermietet ist oder es sich um den Zugang zu einem Haus mit Mitwohnungen handelt, kann der Vermieter entweder einen Hausmeister oder die Mieter selbst mit der Aufgabe betrauen. Wenn die Mieter in die Pflicht genommen werden, muss das allerdings im Mietvertrag oder in einer Hausordnung, die im Mietvertrag erwähnt wird, festgelegt sein. Ein einfacher Aushang im Treppenhaus reicht nicht aus.

Wann muss geräumt sein? Schneeschieben wird schon früh morgens erledigt

Wer an einem Gehweg wohnt, der hat leider das Pech, bei Schneegestöber früh aus dem Haus zu müssen. Laut Gesetz müssen der Gehweg sowie der Weg zu Tür und zum Briefkasten in der Woche zwischen 7 und 20 Uhr gefahrlos begehbar, ergo von Schnee befreit, sein. Am Wochenende reicht es, wenn Sie um 8 Uhr Schneeschieben.

Das bedeutet übrigens auch, dass man bei weiter fallendem Schnee immer wieder räumen muss – auch während der eigenen Arbeitszeit. Wer tagsüber nicht zu Hause ist und keine Möglichkeit hat, selbst zu räumen, muss dafür sorgen, dass es jemand anders tut. Dazu kann man zum Beispiel einen Hausmeister- und Gartenservice engagieren oder man bittet ein Familienmitglied oder die Nachbarn. Wer all diese Optionen nicht nutzen kann, muss wohl oder übel den Chef zu einem Tag im Home Office überreden.

Strafe im Ernstfall: Was passiert, wenn jemand im Schnee vor meiner Haustür ausrutscht?

Wer seiner Pflicht, den Gehweg und die Wege zum Haus freizuräumen, nicht nachkommt, riskiert im Ernstfall beachtliche Strafen. Wenn zum Beispiel ein Fußgänger auf dem Bürgersteig oder der Briefträger in der Einfahrt stürzt, weil er stolpert oder auf von Schnee bedecktem Eis ausrutscht, dann haftet derjenige, der zum Schneeschieben verpflichtet war. Das kann ziemlich teuer werden, wenn sich der Betroffene dabei auch noch verletzt hat. Schmerzensgeld, Schadenersatz, Behandlungskosten oder sogar Verdienstausfall können unter Umständen zu hohen Summen führen, die man dann begleichen muss.

Manch einer könnte nun denken, dass es ausreicht, ein Schild mit einer Warnung aufzustellen. Per Gesetz genügt das aber nicht, um von der eigenen Pflicht zum Räumen zu befreien. Ein Warnschild mit der Aufschrift „Vorsicht Schneeglätte“ ist zwar ein netter Hinweis für Briefträger und Passanten, entbindet aber nicht von der Verpflichtung, den Schnee auf dem Gehweg zu beseitigen. Wer den Schnee geräumt hat, aber immer noch eine unzureichende Sicherheit befürchtet, kann solche Schilder trotzdem als zusätzliche Vorsichtsmaßnahme aufstellen.

Was tun bei Eisglätte: Darf man statt Schneeschieben auch Streuen?

Prinzipiell ist es auch erlaubt, den Schnee vor der eigenen Haustür mit Streumitteln zu beseitigen. Allerdings sollte man sich vorher unbedingt erkundigen, welche Streumittel in der eigenen Gemeinde erlaubt sind, da manche Kommunen zum Beispiel das Verwenden von Salz zum Schutz des Grundwassers verboten haben. Sand, Kies oder Spähne sind natürliche Streumittel, die den Boden und die Natur nicht verunreinigen.

Wer streut, muss das Streumittel übrigens auch wieder entfernen. Nach der Frostperiode, wenn kein Eis und Schnee mehr zu erwarten sind, muss der Anwohner es wieder entsorgen – zum Beispiel, indem bei künstlichen Streumitteln die Stadtreinigung benachrichtigt wird – um für die Verkehrssicherheit zu sorgen. Wenn wegen des Streumittels ein Unfall passiert, kann nämlich ebenfalls der Hauseigentümer oder Mieter haftbar gemacht werden.

Hausbesitzer haben übrigens nicht nur eine Räumpflicht, sondern müssen bei großen Schneemassen auch die Dachlast im Auge behalten.