Nie mehr Bremsspuren: Forscher entwickeln Toilette, bei der alles sauber bleibt

Forscher haben eine neue Art der Toilette entwickelt, an der nichts mehr hängenbleibt. Mit ihr bleibt auch nach dem großen Geschäft alles rein und sauber.

Verhindern lässt es sich manchmal eben nicht: Man muss groß und hat vielleicht nicht immer eine WC-Bürste zur Hand. Selbst wenn es die Bürste gibt, ist nicht jedem Menschen klar, dass man sie auch benutzen kann und sollte. Das führt dann zu unschönen braunen Stellen in der Toilette. Immer ein unschöner Anblick. Am schlimmsten ist er aber dann, wenn diese sogenannten Bremsspuren nicht von einem Mitglied des eigenen Haushalts stammen.

Die Überreste in der WC-Schüssel sind aber nicht nur ekelig. Sie sind zudem ein Gesundheitsrisiko. Denn Keime aus dem Kot können sich überall verteilen. Chinesische Forscher stellten sich diesem Problem – und entwickelten eine Toilette aus dem 3D-Drucker. Ein Glück, denn vielleicht wird so in Zukunft das lästige Putzen der Toilette der Vergangenheit angehören.

Toilette mit gedruckter Antihaftbeschichtung soll Wasser sparen

Nach Angaben des Bundesministeriums für Umwelt, Naturschutz, nukleare Sicherheit und Verbraucherschutz entfallen durchschnittlich fast 40 Liter Trinkwasser pro Tag auf die Toilettenspülung, was etwa 30 Prozent des täglichen Verbrauchs ausmacht. Das gelang nun scheinbar Forschern der Huazhong University of Science and Technology (HUST) in Wuhan (China). Ein kürzlich veröffentlichter Artikel in der Fachzeitschrift Advanced Engineering Materials berichtet über ihre Entwicklung eines neuen Materials, das nahezu vollständig verhindert, dass Rückstände in Toilettenschüsseln haften bleiben. Diese schmutzabweisende Oberfläche hat das Potenzial, den Wasserverbrauch fürs Spülen deutlich zu senken.

Tests der neuartigen Toilette sind erfolgversprechend

Bisher wurden bereits verschiedene vielversprechende Toilettenoberflächen entwickelt, darunter Kloschüsseln mit einer Teflon-Beschichtung. Allerdings haben sie laut des Online-Magazins t3n alle ein gemeinsames Problem: Ihre Haltbarkeit ist begrenzt, und sie sind anfällig für mechanische Abriebkräfte. Mit zunehmender Nutzung verlieren sie ihre Rutschigkeit.

Die Toilette namens ARSSFT (Abrasion-Resistant Super-Slippery Flush Toilet) ist anders. Das Modell wurde im 3D-Druckverfahren aus Kunststoff und hydrophoben Sandkörnern mithilfe eines Lasers hergestellt. Der Laser verschmolz die Partikel und schuf so eine komplexe Struktur, schreibt t3n. Danach wurde die Oberfläche mit einer speziellen Art von Silikonöl behandelt, das aufgrund der Materialstruktur der Toilette sogar unter die Oberfläche eindringen konnte. Bei Tests unter anderem mit Milch, Joghurt, Honig sowie klebrigem synthetischen Kot blieb nicht haften.

Einsatzmöglichkeiten der neuen Toilette

Besonders in stark frequentierten öffentlichen Toiletten könnte dieses WC-Modell zum Einsatz kommen. „Das reduzierte Spülvolumen würde zu weniger verschwendetem Wasser während des Transports zu den Aufbereitungsanlagen führen und somit Transportkosten einsparen“, sagt Yike Li, einer der chinesischen Forscher in dem t3n-Bericht.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Anna Heyers sorgfältig überprüft.

