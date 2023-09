Zwei Schädlinge, die Sie im Herbst bekämpfen müssen

Von: Anna Katharina Küsters

Im Herbst ist ein guter Zeitpunkt, um zwei besonders hartnäckige Schädlinge im Garten zu bekämpfen: den Dickmaulrüssler und die Frostspannerraupe.

Nicht nur Blätterkehren ist im Herbst angesagt, auch für die Schädlingsbekämpfung sollten sich Gärtnerinnen und Gärtner ein wenig Zeit nehmen. Denn wer im Herbst schon präventiv damit beginnt, der hat den Rest des nächsten Jahres deutlich mehr Ruhe. Zudem lassen sich einige Schädlinge dann auch auf natürliche Art und Weise und ohne Chemie fernhalten, wenn sie gar nicht erst den Weg in den Garten finden. Dazu zählen zum Beispiel Dickmaulrüssler und Frostspannerraupe.

Larven des Dickmaulrüsslers aus Garten fernhalten

Der ausgewachsene Dickmaulrüssler schadet Pflanzen weniger. © G. Bärecke/Imago

Die ausgewachsenen Dickmaulrüssler sind in der Regel nicht schädlich für die Gartenpflanzen. Sie fressen zwar halbkreisförmige Löcher in die Blätter, die Pflanzen überstehen diesen Befall aber. Problematisch sind vielmehr die Larven des Schädlings. Da sie sich von den Wurzeln der Pflanzen ernähren, zerstören sie nicht selten die Wasserverbindung und töten so die Pflanze ab. Daher ist es sinnvoll, den Dickmaulrüssler frühzeitig von einem Einzug in den Garten abzuhalten.

Die Landwirtschaftskammer empfiehlt als erste Maßnahme das Gießen der Pflanzen mit im Wasser enthaltenen Nematoden. Vor allem die Arten Heterorhabditis bacteriophora und Heterorhabditis megidis würden eine gute Wirkung zeigen. Die Fadenwürmer brauchen eine Zeitlang recht feuchte Erde, um sich vermehren und die Pflanzen wirklich schützen zu können. Daher sollten Gärtnerinnen und Gärtner regelmäßig den Boden um die entsprechenden Pflanzen überprüfen und bei Bedarf nochmals gießen. Ende August beginnen die Larven, an den Wurzeln zu zehren. Daher ist nun ein guter Zeitpunkt, die Tiere zu bekämpfen.

Frostspannerraupen den Zugang versperren

Die Frostspannerraupe kann besonders Obstbäumen erheblichen Schaden zufügen. Die Raupen machen sich über die Blätter und die jungen Früchte her und hinterlassen meist einen völlig zerstörten Obstbaum. Das lässt sich jedoch auch mit Maßnahmen im Herbst bereits unterbinden. So lohnt es sich in dieser Jahreszeit, Leimringe um die Stämme der Bäume zu legen.

Mit diesen Ringen versperren Sie den Weibchen den Weg über den Baumstamm nach oben, sodass sie keine Eier mehr auf dem Baum ablegen können. Tipp: Eine Erneuerung des Rings ist im Februar oder März sinnvoll, damit es auch unterhalb des Rings nicht zur Eiablage kommen kann.