Schädlinge im Garten bekämpfen: 10 geeignete Hausmittel

Aus Küche und Natur

1 von 10 In einer Sprühflasche lehrt Kartoffelwasser und der darin enthaltene Stoff Solanin Blattläuse das Fürchten. © YAY Images/Imago 2 von 10 Knoblauch hilft gegen Wühlmäuse, Läuse – und natürlich gegen Vampire. © Panthermedia/Imago 3 von 10 Eine Milch-Wasser-Spritzlösung nimmt Blattläusen die Luft zum Atmen. © Panthermedia/Imago 4 von 10 Um den Geruch von Zimt machen Trauermücken, Ameisen und ungewünschte Nagetiere einen Bogen. © Panthermedia/Imago 5 von 10 Schnecken ade dank Kaffeesatz. Er schreckt auch Ameisen und sogar Katzen ab. © Panthermedia/Imago 6 von 10 Abgebrannte Streichhölzer im Blumentopf: Den Schwefel mögen Trauermücken gar nicht. © Panthermedia/Imago 7 von 10 Ein Sud aus Brennnesseln schlägt Nacktschnecken, Spinnmilben und Blattläuse in die Flucht und stärkt die Pflanzen. © imagebroker/Imago 8 von 10 Ein nahezu magischer Kreidestrich zwingt Ameisen zur Umkehr. © CHROMORANGE/imago 9 von 10 Diesen Klassiker haben schon die Großmütter gegen Spinnmilben und Blattläuse eingesetzt: eine Lauge aus Schmier- oder Kaliseife. © Shotshop/Imago

Schnecken oder Blattläuse – solche Schädlinge sind der Schrecken vieler Hobbygärtner. Sie lassen sich zum Glück auch ohne Chemie vertreiben.

Zerfressener Salat, schwarze Trauben von Läusen an der Tomatenpflanze oder abgenagte Radieschen lassen viele Gartenliebhaber verzweifeln. Aber nicht jeder möchte zur Chemiekeule greifen, um Wühlmaus & Co. zu vertreiben, schon gar nicht beim Gemüse. Bevor man so weit geht, sollte man einen Versuch mit Hausmitteln wagen, die in der Regel jeder daheim hat.

Ob Lebensmittel oder auch Pflanzenbestandteile: Viele Inhaltsstoffe wie natürliche Pflanzengifte oder ätherische Öle bekämpfen Schädlinge oder schrecken sie durch ihren intensiven Geruch ab. In dieser Bildergalerie bekommen Sie einige wirkungsvolle Vorschläge.

Rubriklistenbild: © CHROMORANGE/imago