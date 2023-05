Vom Samen zur Pflanze: Vier Tipps, damit Ihre Anzucht garantiert gelingt

Teilen

Fast ganzjährig lassen sich Samen aussäen. Manche benötigen eine kleine Starthilfe, um zu keimen. © Hans-Jürgen Serwe/Imago

Sie säen Samen, aber die Pflanzen wollen nicht keimen? Beachten Sie unsere vier Tipps – damit gelingt Ihnen garantiert die Anzucht im Garten oder auf dem Balkon.

Mehr zum Thema Vom Samen zur Pflanze: Vier Tipps, damit Ihre Anzucht garantiert gelingt

Es ist alles vorbereitet: Sie haben liebevoll ausgewähltes Gemüse und Ihre Lieblingsblumen ausgesät. Und dann passiert … nichts. Geht es Ihnen immer wieder so, dass Ihre Saat nicht richtig keimt? Damit Sie sich in Zukunft rund ums Jahr über einen florierenden Garten freuen können, müssen Sie nur vier einfache Tipps beachten. Bei der Anzucht aus Samen kann man einige Fehler machen – 24garten.de weiß, wie Sie diese vermeiden.

Werden Samen nicht richtig gelagert, können sie nicht mehr keimen. Klassische Fehler: zu alt, zu hell, zu feucht. Bewahren Sie die Samen an einem trockenen und kühlen Ort auf. Selbst gezogene Samen und geöffnete Packungen sollten in einem luftdichten Behälter gelagert werden – keinesfalls in Plastiktüten. Wird das Saatgut feucht, könnte es sonst schimmeln. Beachten Sie dabei auch das Mindesthaltbarkeitsdatum. Manche Samen halten sich über Jahre, andere können Sie im nächsten Frühling entsorgen. Wer es genau wissen will, macht die Keimprobe.