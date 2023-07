Rückschnitt im Staudengarten – nach der ersten Blüte oder erst im Frühjahr?

Von: Yannik Lurz

Teilen

Wer Farbe und Vielfalt im Garten sehen will, greift gerne auf Stauden zurück. Wann hat der Rückschnitt mehr Sinn – im Frühjahr oder nach der ersten Blüte?

Stauden finden sich in den meisten Gärten. Dabei benötigen die Pflanzen viel Pflege, um ein möglichst schönes Gesamtbild zu erzielen. Nur so erfreuen Sie sich lange an den mehrjährigen Stauden. Eine wichtige Aufgabe ist es, die Stauden zurückzuschneiden. Manchmal geschieht das direkt nach der Blüte, manchmal aber auch erst im Frühjahr. Woran liegt das und worauf müssen Sie beim Rückschnitt der Staude achten? Wir haben uns die verschiedenen Pflanzen im Staudengarten genau angesehen.

Diese Stauden schneiden Sie nach der Blüte zurück

Blühen kostet die Pflanze Kraft. Daher sollten Sie zweimal blühende Stauden nach der ersten Blüte zurückschneiden. Dadurch fördern Sie den späteren, zweiten Austrieb der sogenannten remontierenden Stauden.

Staudenbeete können ganz unterschiedlich angelegt werden – achten Sie auf den korrekten Zeitpunkt für den Rückschnitt Ihrer Stauden. © blickwinkel/Imago

Einige Beispiele für diese Art der Pflanze sind laut MDR:

Bunte Margerite

Brennende Liebe

Feinstrahlaster

Katzenminze

Kugeldistel

Steppen-Salbei

Trollblume

Außerdem zählen mehrere Arten der Storchschnabel-Staude (Geranium) zu den remontierenden Stauden. Manche Stauden bilden nach der Blüte Samen, um sich zu vermehren. Wollen Sie das verhindern, müssen Sie ebenfalls direkt nach dem Verblühen der Knospen zur Schere greifen. So fördern Sie einen bunten Staudengarten.

Noch mehr spannende Garten-Themen finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24garten.de.



Welche Stauden benötigen einen Rückschnitt im Frühjahr?

Im Winter sehen Gärten oft karg aus. Das Laub ist von den Bäumen abgefallen und die Blumen sind verblüht. Dadurch bieten sich auch für Insekten weniger Rückzugsmöglichkeiten. Doch einige Stauden sind immergrün. In der kalten Jahreszeit stellen sie einen bunten Fleck im Garten und Anlaufpunkt für Insekten gleichermaßen dar. Deshalb schneiden Sie diese winterharten Stauden erst im Frühjahr zurück.

Mit zwölf Stauden durch das Jahr: Dank ihnen blüht es im Garten jeden Monat Fotostrecke ansehen

Dazu zählen laut MDR unter anderem die folgenden Pflanzen:

Hohe Fetthenne

Brandkraut

Schafgarbe

Purpursonnenhut

Wenn Sie diese Stauden erst im Frühjahr zurechtschneiden, profitieren sowohl Ihr Garten, die Pflanzen und die Insekten.