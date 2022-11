Rucola säen: Im Winter besser in der Wohnung

Rucola kann auch auf der Fensterbank gezogen werden. © Jirkaejc/Imago

Rucola schmeckt nicht nur als Salat sehr gut, sondern verleiht auch Pizzen, Pasta oder Vorspeisen eine herbe Note. Anbauen kann man ihn auf der Fensterbank.

Er zählt zu den am würzigsten Salatsorten: Rucola, oder auch Rauke genannt, wächst schnell und liefert wertvolle Vitamine und Mineralstoffe, die gerade in den kalten Monaten sehr willkommen sind.

Was man bei einem Anbau des Gemüses auf der Fensterbank beachten sollte, weiß 24garten.de.

Rucola sollte nach der Ernte innerhalb weniger Stunden und maximal nach ein bis zwei Tagen verzehrt werden, da er sonst seine Vitamine verliert und verschrumpelt. Wer Rucola im Supermarkt kauft, der hat sicher schon einmal bemerkt, dass er, sobald man die Plastikverpackung öffnet, quasi in sich zusammenfällt. Auch wenn Sie die Haltbarkeit der Supermarkt-Ware etwas verlängern können, indem Sie die Blätter in feuchter Küchenrolle kühl lagern, so geht doch nichts über frisch geerntete Rauke.