Ihre Rosen lassen die Köpfe hängen? Welke Blüten werden in der Badewanne wieder frisch

Von: Andrea Stettner

Teilen

Bei der richtigen Pflege halten Rosen in der Vase bis zu einer Woche. Welken die Blumen schneller, lassen sich die wundervollen Blüten mit ein paar Tipps retten.

Ob zum Geburtstag, Valentinstag oder einfach so zwischendurch: Ein Strauß Rosen bereitet jederzeit Freude. Bei der richtigen Pflege halten sich Schnittblumen in der Vase über mehrere Tage. Wir zeigen, wie Sie lange Freude an Ihren Rosen haben.

Tipps zum Kauf: Gesunde Rosen halten länger

Schon beim Kauf sollte man darauf achten, dass die Rosenblüten nicht zu weit geöffnet sind – das ist ein Zeichen für ältere Blumen, die wohl nicht mehr lange halten. Zudem sollten nicht zu viele Blüten im Blumenstrauß noch geschlossen sein. Nicht alle gehen später auf – und lassen dann umso schneller die Köpfe hängen. Zugreifen sollten Sie dagegen bei Exemplaren mit dunkelgrünen, glänzenden Blättern ohne Flecken und glatten Stielen

Rosen zum Valentinstag oder Geburtstag bekommen? Die zarten Blumen halten länger, wenn sie in weiches Wasser gestellt werden. © Cerrophotography/Imago

So bleiben Rosen in der Vase länger frisch

Die richtige Pflege von Schnittrosen beginnt schon auf dem Weg nachhause: Eingewickelt in ein nasses Tuch werden die Rosen schon unterwegs mit Feuchtigkeit versorgt. Zu Hause gilt es dann ein paar Tipps zu beachten, bevor Sie die Rosen in die Vase stellen:

Rosen richtig anschneiden: Schneiden Sie die Stängel mit einem sehr scharfen Messer etwa zwei bis drei Zentimeter schräg an. Das ist wichtig, damit die Blume ausreichend mit Wasser und Nährstoffen versorgt wird. Damit die Rosen länger halten, sollte der Anschnitt regelmäßig erneuert werden. Auch Blätter, die ansonsten ins Wasser ragen, sollten gleich mitentfernt werden.

Schneiden Sie die Stängel mit einem sehr scharfen Messer etwa zwei bis drei Zentimeter schräg an. Das ist wichtig, damit die Blume ausreichend mit Wasser und Nährstoffen versorgt wird. Damit die Rosen länger halten, sollte der Anschnitt regelmäßig erneuert werden. Auch Blätter, die ansonsten ins Wasser ragen, sollten gleich mitentfernt werden. Das richtige Wasser: Rosen benötigen weiches, handwarmes Wasser. Am besten eignet sich sauberes Regenwasser, dass sie täglich austauschen. Gegen stinkendes Blumenwasser sollen auch Hausmittel helfen.

Rosen benötigen weiches, handwarmes Wasser. Am besten eignet sich sauberes Regenwasser, dass sie täglich austauschen. Gegen stinkendes Blumenwasser sollen auch Hausmittel helfen. Große Vase verwenden: Wählen Sie die Vase für Ihren Rosenstrauß nicht zu klein. Die Blumen benötigen reichlich Wasser. Die Vase sollte richtig sauber sein, damit Schmutz und Bakterien sich nicht im Blumenwasser ablagern und den Anschnitt verstopfen.

Schnittblumen in der Vase: Welche Sorten besonders lange schön aussehen Fotostrecke ansehen

Welke Rosen werden in der Badewanne wieder frisch

Sollten die Rosen dennoch schon nach kurzer Zeit schlapp machen, hilft laut NDR.de ein Trick: Legen Sie die komplette Blume einfach über Nacht in die Badewanne. Das Wasser dafür sollte kalt sein. So können sich Blüten, Stängel und Blätter über mehrere Stunden mit dem Wasser vollsaugen. Am nächsten Morgen sind Ihre welken Rosen wieder frisch. Welke Tulpen rettet ein einfacher Trick mit Zeitungspapier.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de. Hier anmelden!

Zucker im Blumenwasser – hilft das?

Als viel beschworenes Hausmittel gilt, Zucker ins Blumenwasser zu geben, damit Rosen länger frisch bleiben. Dieser Tipp aus Omas Zeiten ist laut gartenjournal.net jedoch längst überholt. Ganz im Gegenteil: Durch Zucker siedeln sich Keime im Wasser an, wodurch die Blumen noch schneller die Köpfe hängen lassen.