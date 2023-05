Damit das Badezimmer blitzeblank wird: Acht Tipps helfen bei der Reinigung von Dusche und Toilette

Ein sauberes Badezimmer gehört einfach dazu, um sich zuhause wohlzufühlen. Mit diesen findigen Tricks können Sie die Reinigung von Dusche und Toilette optimieren.

Die Temperaturen steigen und die Tage werden langsam aber sicher immer länger: Es ist nicht mehr zu leugnen, der Winter ist endlich vorbei! Für die meisten von uns bedeutet der beginnende Frühling allerdings nicht nur leckeres Waffeleis und Fußballspielen im Park, sondern auch, dass der jährliche Frühjahrsputz demnächst wieder an der Zeit ist.

Neben Ausmisten und Abstauben ist selbstverständlich auch die Grundreinigung des Badezimmers dabei ein integraler Bestandteil des Putzmarathons. Doch Dusche, Toilette und Waschbecken können beim Saubermachen schnell zur echten Herausforderung werden.

Glücklicherweise finden sich im Netz und auf Social Media zahlreiche hilfreiche Ratschläge, mit denen die Reinigung Ihres Badezimmers im Nu gelingt. Unter anderem TikTok-Userin @baby_sales_b1og hat auf ihrem Account einige clevere Putzhacks zusammengestellt, die wir für Sie durch weitere Tipps und Tricks ergänzt haben, damit der Frühjahrsputz dieses Jahr nicht in Stress ausartet!

1. So vermeiden Sie ekeliges Klobürstenwasser im Bad

Wer kennt es nicht: Nach der Benutzung der Klobürste (die übrigens regelmäßig gewechselt werden sollte) versucht man händeringend, kein Wasser aus der Toilettenschüssel auf die Klobrille oder den Fußboden tropfen zu lassen. Damit das Reinigungsgerät wieder trocken in der Halterung landet, kann man die Bürste nach dem Geschäft einfach kurzzeitig zwischen Brille und Schüssel klemmen. So tropft das überschüssige Wasser zurück in die Toilette.

2. Lästigen Urinstein einfach entfernen

Auch die Ratgeberseite Sparblog kann mit hilfreichen Tricks zur Toilettenreinigung aufwarten. Denn wer nicht extra kostspielige Urinsteinreiniger anschaffen möchte, findet eine einfache Lösung gegen die Ablagerungen bereits im Haushalt. Normales Waschpulver wirkt bekanntermaßen Wunder gegen lästigen Urinstein. Zwei bis drei Teelöffel sollten etwa 15 Minuten in der Schüssel einwirken, danach können die Verfärbungen einfach mit der Klobürste entfernt werden.

3. Essig ist ein absoluter Alleskönner im Bad

Essig ist nicht nur in der Küche eine vielseitige Zutat. Auch bei der Badreinigung ist das säurehaltige Hausmittel bekanntlich ein Allround-Helfer. Unter anderem entfernt ein Gemisch aus Essig und Spülmittel schnell und einfach Kalk und andere Ablagerungen und sorgt außerdem dafür, dass stumpfe Oberflächen wieder richtig glänzen.

Auch ein verstopfter Duschkopf kann mit Essig im Handumdrehen vom Kalk befreit werden. Hierfür einfach die Brause in eine mit weißem Essig gefüllte Plastiktüte geben und einwirken lassen, bis sich der Kalk gelöst hat. Wer sich am Essiggeruch stört, kann bei einigen Anwendungen auch alternativ Zitronensaft benutzen oder dem Gemisch ein paar Tropfen ätherisches Öl hinzufügen.

Essig eignet sich übrigens auch hervorragend zur gründlichen Säuberung von Spiegeln. Besprühen Sie die von Zahnpasta und Haarspray verklebte Fläche mit einem Essig-Wasser-Gemisch und reiben Sie sie anschließend mit einer zerknüllten Zeitung streifenfrei sauber.

4. So riecht das Badezimmer immer frühlingsfrisch

Ein dreckiges Bad ist meist schnell am Geruch zu erkennen. Doch leider lässt es sich von Natur aus nicht vermeiden, dass auch eine saubere Nasszelle manchmal unangenehm riecht. Die Quelle des Gestanks ist dabei häufig der Badmülleimer für die Entsorgung von Hygieneprodukten. Damit Sie nicht täglich den Müllbeutel wechseln müssen, können Sie ganz einfach ein paar Wattepads mit ätherischen Ölen beträufeln und auf dem Boden des Behälters auslegen. Die frischen Essenzen übertünchen nämlich schnell und einfach jeden üblen Duft.

5. Kein Gestank mehr aus Abfluss und Waschmaschine

Die Bekämpfung übler Gerüche ist zweifelsfrei ein Hauptthema bei der Reinigung des Badezimmers, immerhin haben wir es dort tagtäglich auch mit Abwasseranschlüssen zu tun. Glücklicherweise gibt es wirksame Hausmittel zur Bekämpfung der „würzigen“ Düfte. Gegen einen stinkenden Abfluss hilft beispielsweise ein Gemisch aus Backpulver, Spülmittel und Essig. Dieses lassen Sie 30 Minuten einwirken und gießen dann großzügig Wasser nach.

Eine muffig riechende Waschmaschine wird dagegen mithilfe von Spülmaschinentabs wieder frisch. Einfach einen Tab ins Waschpulverfach legen und die leere Maschine bei 60 Grad durchlaufen lassen.

6. Bei dreckigen Fugen hilft erneut eine Zutat aus der Küche

Neben Essig ist Backpulver wohl eines der am häufigsten verwendeten Mittel für die Reinigung des Badezimmers. Nicht umsonst schwören zahlreiche Menschen auch beim Zähneputzen auf die mehlähnliche Substanz. Denn Backpulver löst Verfärbungen und lässt unter anderem auch dunkle Fugen im Bad wieder weiß erscheinen. Mit etwas Wasser verdünnt können Sie die zähe Masse auf eine Zahnbürste geben und die Zwischenräume der Fliesen so schnell von Schmutz und Ablagerungen befreien.

Sollten Sie jedoch einen Schimmelbefall an den Fugen feststellen, sind schwerere Geschütze gefragt: In diesem Fall hilft meist nur noch Chlor oder spezieller Schimmelreiniger.

7. Lästige Rostflecken mit Hausmitteln bekämpfen

Rost im Badezimmer löst bei vielen Menschen aus gutem Grund Alarmstufe Rot aus. Armaturen aus Metall gepaart mit hoher Luftfeuchtigkeit bieten einen hervorragenden Nährboden und können schnell dazu führen, dass Bauteile verrosten und ausgetauscht werden müssen.

Um dem vorzubeugen, sollten Sie kleine Rostflecken schnellstmöglich entfernen. Das gelingt ohne großen Aufwand mit einer Mischung aus Weinstein und Zitronensaft, die Sie mithilfe einer Zahnbürste auf die betroffenen Stellen reiben. Nach der Behandlung waschen Sie die verbliebenen Reste einfach mit warmen Wasser ab. Vorsicht ist bei Rostflecken auf Granit geboten: Hier sollte ausschließlich ein entsprechender Granitreiniger benutzt werden.

8. Autowachs für die Duschkabine

Zu guter Letzt gibt es noch einen cleveren Putzhack für die Autofahrer unter Ihnen. Denn nicht nur Küchenzutaten lassen sich bestens für die Reinigung des Badezimmers verwenden. Um lästigen Wasserflecken und Ablagerungen in der Dusche vorzubeugen, kann nämlich unter anderem handelsüblicher Autowachs auf die Abtrennungen aufgetragen werden. Ähnlich wie an der Windschutzscheibe perlen Wassertropfen so ganz einfach ab und die Duschkabine bleibt langanhaltend frei von Flecken und Streifen.