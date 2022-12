Flecken auf dem Besteck? Mit sieben Hausmitteln glänzt es wieder wie neu

Von: Andrea Stettner

Sie erwarten Gäste und haben die Wohnung auf Hochglanz poliert – nur das Besteck weist unschöne Flecken auf? Zum Glück gibt es Hausmittel, die bei der Reinigung helfen.

Edelstahlbesteck kommt nicht immer ganz sauber aus der Spülmaschine. Sind noch Flecken darauf, reinigen Sie das Besteck nochmals gründlich mit Spüli und einem Schwamm und trocknen es gut ab. Bei hartnäckigeren Flecken oder angelaufenem Silberbesteck greifen Sie jedoch am besten zu Hausmitteln. Diese bringen Messer, Löffel & Co. wieder zum Strahlen.

Das gute Silberbesteck lässt sich ganz einfach mit Hausmittel reinigen. © IMAGO/Taidundua

1. Besteck mit Hausmitteln reinigen: Zitronensaft, Natron und Essig gegen Rost

Durch die Reinigung in der Spülmaschine bildet sich jedoch manchmal Flugrost auf Edelstahlbesteck. In diesem Fall soll ein altes Hausmittel helfen: Zitronensaft. Reiben Sie das saubere Besteck dazu mit etwas Zitronensaft ein. Anschließend abspülen, abtrocknen, fertig. Alternativ eignet sich auch ein Bad mit Natron oder Essig. Einfach die beiden Hausmittel in warmes Wasser geben und das Besteck für eine Stunde hineinlegen. Danach abwaschen und mit einem Baumwolltuch abtrocknen.

Um Flugrost zu vermeiden, empfehlen Hersteller, das Besteck nicht längere Zeit im geschlossenen Geschirrspüler zu lassen und gut abzutrocknen, bevor es in der Besteckschublade landet.

2. Angelaufenes Silberbesteck reinigen: mit Alufolie oder Backpulver

Selbst das „gute“ Silberbesteck von Oma läuft mit der Zeit an. Das lässt sich kaum verhindern. Mit den richtigen Hausmitteln können Sie Silber jedoch wieder zu neuem Glanz verhelfen. Am einfachsten geht das mit Alufolie:

Legen Sie eine Schüssel mit Alufolie aus.

Die Schüssel mit warmen Wasser füllen und etwas Salz hineinstreuen.

Silberbesteck nun in die Schüssel legen und etwa 30 Minuten einweichen lassen.

Holen Sie das Silber aus der Schüssel und trocknen es gut ab. Nun sollten die dunklen Verfärbungen verschwunden sein.

Auch mit Backpulver lässt sich stark angelaufenes Silberbesteck wieder reinigen: Rühren Sie Backpulver mit Wasser zu einer dicken Paste an, geben einen Klecks davon auf das Besteck und polieren das Ganze mit einem weichen Tuch in Längsrichtung. Backpulver hat einen schleifenden Effekt, weshalb Sie es nicht für ganz feines Silber verwenden und beim Polieren auf eventuelle Kratzerbildung achten sollten.

3. Messingbesteck mit Buttermilch und Zahnpasta reinigen

Durch Oxidation bildet sich auf Messingbesteck häufig eine Patina, die mit Hausmitteln einfach entfernt werden kann. Bei Besteck aus reinem Messing greifen Sie am besten zu Zahnpasta und reiben es damit ein. Handelt es sich um eine Legierung von Edelstahl mit Messing, würden scheuernde Mittel wie Zahnpasta die dünne Messingschicht beschädigen. Hier hilft Buttermilch, den Grünspan zu entfernen. Bestreichen Sie das Besteck einfach mit der Buttermilch und lassen Sie es etwas einweichen. Danach abspülen – nun sollte das Besteck wieder blitzsauber sein.