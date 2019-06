Raupen-Invasion wegen Hitze! Das können Sie dagegen in Ihrem Garten unternehmen

Handeln Sie schnell

+ © Sven Hoppe / dpa Raupen sind an sich nichts schlimmes. Wenn sie allerdings in Scharen auftreten, kann es für die heimischen Gewächs schnell schwierig werden. (Symbolbild) © Sven Hoppe / dpa

In Ihrem Garten haben sich Raupen so stark ausgebreitet, dass sie Ihnen alle Bäume und Sträucher zerfressen? Das hat einen Grund - und so können Sie dagegen vorgehen.