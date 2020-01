Raumklima verbessern: Diese Zimmerpflanzen ersetzen Ihnen teure Geräte

Wenn das Raumklima nicht stimmt, stellen Luftbefeuchter oft eine Lösung dar. Dabei können auch Zimmer für eine bessere und vor allem reinere Luft sorgen.

Ein gutes Raumklima ist wichtig für jedes Zuhause.

Es muss aber nicht unbedingt ein Luftbefeuchter sein - Zimmerpflanzen sorgen auch für ein verbessertes Raumklima.

Einige Zimmerpflanzen reinigen die Luft sogar von Schadstoffen.

Das Lüften der Wohnung gestaltet sich nicht immer als einfach, wenn man Vollzeit arbeitet und tagsüber nicht nach Hause kommt. Aber auch im Winter oder an kalten Tagen wird nur ungern das Fenster geöffnet. Wie lässt sich trotzdem das Raumklima verbessern? Schließlich sammelt sich in ungelüfteten Räumen viel Kohlenstoffdioxid und Schadstoffe aus Möbeln, Teppichen oder Reinigungsmitteln liegen in der Luft. Das Stichwort lautet hier: Zimmerpflanzen.

Verbessertes Raumklima mit Aloe Vera

Sie müssen sich auch keine Sorgen machen, dass Sie mit Zimmerpflanzen im Haus noch mehr Arbeit haben. Es gibt ziemlich pflegeleichte Pflanzen, die Ihr Raumklima verbessern können: Dazu gehört allen voran Aloe Vera. Die Aloe-Vera-Pflanze ist robust und liebt es an warmen, sonnigen Orten. Deshalb ist sie an einem Fenster an der Südseite am besten aufgehoben. Die Pflanze, die für ihre entzündungshemmenden Gels bekannt ist, absorbiert Formaldehyde und bindet Staub und Keime aus der Luft.

Bogenhanf: Die Zimmerpflanze für ein gutes Raumklima

Besonders für die Raumluft im Schlafzimmer eignet sich der pflegeleichte Bogenhanf, der dann nachts Kohlenstoffdioxid aufnimmt. Er steht gerne an hellen, warmen Orten, deshalb eignet sich auch hier das Fensterbrett gut. Was das Gießen angeht, können Sie gerne etwas sparsam sein, da der Bogenhanf es eher trocken mag.

Drachenbaum reinigt die Luft und verbessert das Klima

Der Drachenbaum ähnelt in seinem Aussehen ein wenig einer kleinen Palme und deshalb sehr beliebt für daheim. Die Luft reinigt er für Sie von Formaldehyden und anderen Schadstoffen und verbessert somit das Raumklima. Aber Vorsicht: Der Drachenbaum ist als giftig einzustufen, wenn auch nur leicht. Gesunde Erwachsene müssen zwar mit keinen gesundheitlichen Beeinträchtigungen beim Verzehr rechnen - was in der Regel sowieso nicht vorkommt -, doch bei Kindern, Allergikern oder Haustieren im Haushalt sollten Sie vielleicht doch lieber eine andere Zimmerpflanze wählen.

Zimmerpflanze: So verbessert das Einblatt die Luft Zuhause

Besonders gut für das Raumklima ist auch das Einblatt: Es absorbiert Benzol, Formaldehyd, Trichlorethen, Xylolen, Tulol und Ammoniak - damit ist es einer der fleißigsten Luftverbesserer. Direkte Sonne mag es nicht, deshalb sollten Sie einen halbschattigen Ort wählen. Ansonsten ist das Einblatt recht pflegeleicht. Nur Katzen und Hunde sollten Sie davon fernhalten.

Auch Schwertfarne verbessern die Raumluft

Die Nephrolepis exaltata, eine Sorte der Schwertfarne, absorbiert ebenfalls Formaldehyd sowie Xylole und Tulole aus der Luft. Sie verträgt allerdings kein direktes Sonnenlicht, braucht aber eine hohe Luftfeuchtigkeit. Deshalb eignet sich das Bad besonders gut, um die Nephrolepis exaltata dort zu platzieren.

