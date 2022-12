Weihnachtspost: Bis zu welchem Datum Sie Briefe und Pakete losschicken sollten, damit sie pünktlich ankommen

Von: Franziska Kaindl

Wer seine Weihnachtsgeschenke oder -grußkarten per Post verschickt, sollte die Fristen der Zusteller beachten, damit diese noch rechtzeitig vor Heiligabend ankommen.

Sie wollen Ihre Liebsten, die weiter entfernt leben, mit einer schönen Weihnachtskarte oder einem Geschenk überraschen? Dann sollten Sie sich genau darüber informieren, bis wann Sie Ihr Paket bei der Post abgeben müssen. Über die Feiertage werden nämlich keine Briefe und Päckchen zugestellt, sodass Ihre Überraschung im schlimmsten Fall erst zwischen den Jahren ankommt.

Weihnachtspost mit DHL verschicken: Das sind die Fristen

Je nachdem, ob es sich bei um einen Brief, Postkarte oder ein Päckchen handelt, gelten unterschiedlich Fristen bei der DHL. Auch das Zustellungsland spielt eine Rolle. Briefe und Postkarten, die innerhalb Deutschlands verschickt werden, sollten zum Beispiel bis zum 22. Dezember abgegeben werden. Bei Paketen und Päckchen ist der letztmögliche Tag hingegen der 20. Dezember. Hier lesen Sie alle Fristen in einer Übersicht:

Briefe und Postkarten

Versand innerhalb Deutschlands: bis zum 22. Dezember 2022

Versand in europäische Länder: bis zum 14. Dezember 2022

Versand außerhalb Europas: bis zum 7. Dezember 2022

Pakete und Päckchen

Versand innerhalb Deutschlands: bis 20. Dezember 2022

Versand in Nachbarländer (außer Frankreich): bis 15. Dezember 2022

Versand nach Frankreich und Italien: bis 14. Dezember 2022

Versand in sonstige Länder in Europa: bis 12. Dezember 2022 (mit Service Premium bis zum 13. Dezember 2022; außer Großbritannien und Nordirland)

Versand außerhalb Europas: bis 29. November 2022 (mit Service Premium bis zum 6. Dezember 2022)

Hermes: Bis wann Sie Ihre Weihnachtsgeschenke abgeben müssen

Hermes verspricht die zuverlässige Zustellung von Weihnachtspäckchen und -paketen bis zum 24. Dezember, wenn diese spätestens bis zum 21. Dezember um 12 Uhr in einem Paketshop abgegeben wurden. Das gilt für Pakete, die innerhalb Deutschlands versendet werden. Für Post, die ins EU-Ausland verschickt wird, gibt der Zusteller eine Frist bis zum 15. Dezember an. Wenn die Pakete in europäische Nachbarländer gehen, ist eine spätere Abgabe möglich – Sendungen nach Österreich können beispielsweise bis zum 20. Dezember abgegeben werden. Hermes teilt zudem mit, dass Pakete auch noch am Heiligabend bundesweit zugestellt werden. Nach den Feiertagen nehmen die Zusteller ihre Arbeit wieder ab dem 28. Dezember auf.

Versand innerhalb Deutschlands: bis 21. Dezember 2022, 12 Uhr

Versand innerhalb der EU: bis 15. Dezember 2022 (einzelne Länder weichen ab)

Versand nach Österreich: bis 20. Dezember 2022

Pakete mit DPD versenden: So landen Sie noch unter dem Weihnachtsbaum

Wer seine Weihnachtspost mit DPD verschickt, sollte sich den 21. Dezember als Stichtag merken. Bis 12 Uhr können Pakete, die innerhalb Deutschlands versendet werden, in einem Pickup Paketshop abgegeben werden. Pakete, die ins EU-Ausland verschickt werden, sollten spätestens bis 12 Uhr am 17. Dezember in einem Pickup Paketshop stehen.

Versand innerhalb Deutschlands: bis 21. Dezember 2022, 12 Uhr (Prio- und Expresspakete bis 23. Dezember, 12 Uhr)

Versand ins EU-Ausland: bis 17. Dezember, 12 Uhr

GLS: Fristen für den rechtzeitigen Versand vor Heiligabend

Über GLS kommen Paketsendungen noch rechtzeitig vor Weihnachten an, wenn diese bis zum 21. Dezember um 12 Uhr in einem GLS Paketshop abgegeben werden. Pakete für benachbarte EU-Länder bis zum 20. Dezember um 12 Uhr. Für alle weiteren EU-Länder gilt eine Frist bis zum 19. Dezember um 12 Uhr.

Versand innerhalb Deutschlands: bis 21. Dezember, 12 Uhr

Versand in benachbarte EU-Länder: bis 20. Dezember, 12 Uhr

Versand in alle weiteren EU-Länder: bis 19. Dezember, 12 Uhr