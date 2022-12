„Wette, das hat wehgetan“: Paar will Platten in Garten verlegen – das geht gewaltig in die Hose

Von: Jasmin Farah

Teilen

Ein Ehepaar will in seinem Vorgarten Platten für eine Terrasse oder Gehweg verlegen. Doch da passt man einmal nicht auf – schon geht die Aktion für einen der beiden schmerzhaft aus.

Nicht immer bedeutet Gartenarbeit Spaß. Um es schön zu haben, muss man sich teilweise ganz schön abmühen. Wer zudem nicht sonderlich handwerklich gesegnet ist, hat es doppelt schwer. Doch selbst ist die Frau oder der Mann: Um Geld zu sparen, packen viele in diesen Zeiten lieber selbst an. Doch einmal nicht aufgepasst, kann das böse in die Hose gehen. Filmt jemand auch noch die peinliche Szene und stellt sie ins Netz, dient sie zur Belustigung unzähliger Menschen weltweit. So geschehen bei einem jungen Paar aus England, das sich bei der Gartenarbeit dumm anstellt.

Gartenarbeit endet mit Schmerzen

Zuerst sieht man das Paar in einem TikTok-Video in einem typisch englischen Vorgarten stehen. Die beiden haben wohl mehrere schwere Steinplatten gekauft und diese dicht aneinander aufgestellt. Offenbar haben sie vor, diese zu verlegen. Allerdings gilt zu viel Beton im Garten auch als umweltschädlich und es gibt schönere Alternativen. Der Mann ist gerade dabei, Platte um Platte hinzulegen und will sie aufeinander stapeln.

Den Clip hat ein User namens Paul Fleet aufgenommen und dieser filmt, was als nächstes passiert. Das kann man sich wohl schon ausmalen, wenn man die Videobeschreibung darunter liest: „Autsch, das muss wehtun!“

Noch mehr spannende Garten-Themen finden Sie im regelmäßigen Newsletter unseres Partners 24garten.de.

Die Frau ist nur kurz unaufmerksam, da passiert es: Eine der Platten fällt plötzlich von selbst um und direkt auf die Finger des Mannes, der die vorherige gerade festhält. Ein gellender Schrei ertönt, der Mann hat sich offenbar seine Finger eingezwickt. Die Frau erschrickt und hebt sofort wieder die schweren Platten weg, um ihn aus seiner misslichen Lage zu befreien.

Lieblingsblumen der Queen: 10 Schönheiten aus den royalen Gärten Fotostrecke ansehen

Mann zwickt sich Finger ein – seine Reaktion ist Gold wert

Doch anstatt mit ihr zu schimpfen, steht er nur wortkarg auf, reibt sich die Hände und geht schnell aus dem Bild. Vielleicht wäre es zukünftig besser, mehr Grün anzupflanzen, manche machen sich auch im Steingarten gut.

Doch seine Partnerin scheint wenig Mitleid mit ihm zu haben, stattdessen sieht man sie sogar ein wenig lächeln. Auch die anderen User sind wenig gnädig und lachen sich größtenteils schlapp. Hier eine Auswahl der lustigsten Kommentare:

„Standard-Dazwischenfunker, LOL, wir müssen dafür immer leiden.“

„Hab meine Hand mal in der Autotür eingezwickt, ich weiß, wie sich das anfühlt.“

„Hat nicht wehgetan, hat nicht wehgetan. 😂“

„Oh, sie kann darüber lächeln ...“

„Sie war ja zu gebrauchen. 😂“

„Hab das total gefühlt. 😂😂😂😂😂😂“

„Wette, das hat wehgetan. 😂😂 🥰🥰“

„Typisch Frauen, vergisst, was sie tun soll, aber sagt dem Mann, was er tun soll.“