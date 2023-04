Tischdeko zu Ostern: Natürliche Materialien zaubern Ihnen den Frühling auf die Festtafel

Von: Andrea Stettner

Sie suchen noch nach Ideen für die perfekte Tischdeko zu Ostern? Natürliche Materialen wie Blumen, Zweige und Moos bringen den Frühling in Ihr Zuhause.

Ostern steht vor der Tür und es ist Zeit, sich Gedanken über die passende Tischdeko für das Festessen zu machen. So lässt sich etwa die Etagere beim Osterbrunch kreativ in Szene setzen. Wenn Sie nach einer Möglichkeit suchen, um Ihrem Tisch einen natürlichen und rustikalen Touch zu verleihen, sind Naturmaterialien die perfekte Wahl. Hier sind einige Tipps, wie Sie den Tisch zu Ostern mit Naturmaterialien dekorieren können.

1. Tischdeko zu Ostern aus Blumen und Zweigen

Blumen und Zweige sind ein Muss, wenn es darum geht, den Tisch zu dekorieren. Verwenden Sie frische Blumen und Zweige in Ihren Lieblingsfarben, um einen frühlingshaften Look zu erzeugen. Bunte Tulpen, Narzissen und Hyazinthen sind beliebte Optionen. Sie können sie in Vasen oder Gläser stellen oder sie auf dem Tisch verteilen. Zweige von blühenden Bäumen wie Kirschblüten oder Magnolien können auch verwendet werden, um den Tisch zu dekorieren. Oder Sie basteln daraus einen hübschen Blumenkranz.

DIY Blumenkranz aus Zweigen basteln:

Sammeln Sie Zweige und biegen Sie diese zu einem Kreis.

Befestigen Sie die Enden der Zweige mit einem Draht.

Dekorieren Sie den Kranz zum Schluss mit frischen Blumen, Eiern oder kleinen Vogelnestern.

2. Naturmaterialien als Tischläufer oder Platzsets

Verwenden Sie Naturmaterialien wie Rindenstücke, Moos, Blätter oder Gräser, um daraus Tischläufer oder Platzsets für die Ostertafel zu basteln. Legen Sie die Materialien einfach auf den Tisch oder befestigen Sie sie mit der Heißklebepistole auf ein Blatt Papier oder Stoff. Sie können auch einen Tischläufer aus verschiedenen Naturmaterialien erstellen, indem Sie sie zu einem langen Streifen aneinanderreihen und mit einer Heißklebepistole oder einem Garn fixieren.

3. Ostereier und Vogelnester

Ostereier sind ein Symbol für Ostern und eine großartige Möglichkeit, den Tisch zu dekorieren. Verwenden Sie Eier in verschiedenen Farben oder färben oder bemalen Sie weiße Eier mit Farben aus natürlichen Materialien wie roter Beete, Kurkuma oder Spinat. Stellen Sie die Eier in Schalen oder auf Eierbechern auf den Tisch.

Selbstgebastelte Vogelnester sind eine weitere hübsche Dekorationsidee für den Ostertisch. Und so geht‘s:

Sammeln Sie Zweige und formen daraus ein Nest.



Verwenden Sie Draht, um die Enden der Zweige zu verbinden.

Verwenden Sie Draht, um die Enden der Zweige zu verbinden. Füllen Sie das Nest mit Moos, Eiern, Gräsern oder anderen Dekorationen.

Zu Ostern soll der Tisch besonders hübsch dekoriert sein – etwa mit natürlichen Materialien. © Anna Bogush/Imago

4. Kerzenhalter aus Holz oder Ton

Kerzen und Teelichter bringen eine gemütliche Atmosphäre auf den Tisch. Verwenden Sie Kerzen in verschiedenen Größen und Farben und stellen Sie sie auf Kerzenhalter aus Naturmaterialien wie Holz oder Ton. Sie können auch Teelichter in kleinen Gläsern oder Schalen auf dem Tisch verteilen.

5. Natürliche Tischdeko zu Ostern aus Früchten und Gemüse

Früchte und Gemüse sind nicht nur lecker, sondern auch eine schöne Ergänzung zur Tischdekoration. Verwenden Sie saisonale Früchte und Gemüse wie Karotten, Radieschen, Gurken und Zitrusfrüchte, um Farbe und Textur auf den Tisch zu bringen. Sie können die Früchte und Gemüse auf einer Schale oder in einem Korb auf dem Tisch arrangieren.

Fazit

Eine natürliche Tischdekoration zu Ostern kann einfach sein und dennoch richtig beeindrucken. Verwenden Sie Blumen, Zweige, Moose, Ostereier, Vogelnester, Kerzen und Früchte, um einen rustikalen und frühlingshaften Look zu erzeugen. Sie suchen noch nach einem kleinen Ostergeschenk oder Mitbringsel zum Osterkaffee? Dann ist ein Osternest im Glas genau das richtige – und schnell gebastelt.

Dieser Artikel wurde mithilfe maschineller Unterstützung erstellt und vor der Veröffentlichung von der Redakteurin Andrea Stettner sorgfältig überprüft.