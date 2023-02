Wenn die Orchidee nicht blüht, tut ihr ein Umgebungswechsel gut

Von: Ines Alms

Es gibt mehrere Gründe, warum eine Orchidee keine neuen Blüten bildet. Mit ein paar kleinen Veränderungen kann man sie wieder zum Blühen bringen.

Wer einen grünen Daumen hat, erfreut sich das ganze Jahr über an seinen blühenden Orchideen. Manche Arten legen allerdings eine oder mehrere Blühpausen ein. Einige möchten aus dieser scheinbar gar nicht mehr aufwachen. Dabei kann man der beliebten Zimmerpflanze neue Blühanreize bieten.

Orchidee blüht nicht: Sie sollte in einen anderen Raum umziehen

Cattleya-Orchideen blühen normalerweise nur ein Mal im Jahr für vier bis sechs Wochen. © blickwinkel/Imago

Wenn die Orchidee mehrere Wochen nach dem Kauf ihre letzte Blüte abwirft, ist dies kein Grund zur Besorgnis. Viele Arten, wie die Cattleya-Orchidee oder die Phalaenopsis-Arten blühen nur ein- bis zweimal im Jahr. Mit etwas Geduld und der richtigen Pflege werden sie einige Monate später erneut Blüten bilden. Geschieht dies nicht, liegt das vielleicht an dem fehlenden Blühanreiz wie einer Temperaturabsenkung, erklärt Gartenexperte Markus Phlippen in der WDR-Sendung Hier und heute.

Während sich Orchideen normalerweise bei Temperaturen von 20 bis 25 Grad Celsius wohlfühlen, kann hier eine vorübergehende Raumtemperatur von 15 bis 16 Grad sehr förderlich sein. Dies erreicht man beispielsweise, indem man die Orchidee für vier bis sechs Wochen in einen kühleren Raum wie das Gäste- oder Schlafzimmer stellt. Damit fühlt sich die Orchidee in Jahreszeiten versetzt, in denen es in den Tropen nachts deutlich kühler wird.

Der Orchidee mit der richtigen Pflege neue Blühanreize bieten

Auch der Wechsel von einem dunkleren an einen helleren Platz ohne direkte Sonne kann dabei hilfreich sein. Ein Rückschnitt ist außerdem sinnvoll: Den alten, verblühten Blütenstiel schneidet man knapp über dem zweiten Auge ab, damit die Pflanze dort neu austreibt.

Wenn die Pflanze auch nach über einem Jahr Blühpause keine Anstalten macht, Blüten zu bilden, bieten laut dem Portal Gartendialog.de auch eine Verringerung der Wasser- und Düngergaben einen neuen Blühanreiz.

Während der Wachstums- und Blühphase fördert man die Blüten, indem man die Orchidee sorgsam pflegt: Sehr wichtig ist es, sie richtig zu gießen. Die Pflanze benötigt etwa einmal pro Woche kalkarmes Wasser, am besten in Form eines kurzen Tauchbades. Es ist auch wichtig, die Orchidee alle ein bis zwei Wochen mit Orchideendünger zu versorgen.