Saftiger Nussbraten mit Ofengemüse – den gibt’s nicht nur sonntags

Ein Nussbraten mit gerösteten Cashewkernen ist nicht nur für Vegetarier ein würziger Sattmacher. (Symbolbild) © UIG/Imago

Nüsse sind als nahrhafte Sattmacher der perfekte Fleischersatz. In diesem Rezept für einen Nussbraten aus dem Backofen entfalten sie ihr volles Aroma.

Mehr zum Thema Saftiger Nussbraten mit Ofengemüse – den gibt’s nicht nur sonntags

Die Tradition, sonntags einen Braten zu essen, bewahrt kaum noch einer. Warum auch, wenn man unter der Woche ein Gericht auftischen kann, das nach einer Stunde würzig und kross gebacken aus dem Ofen kommt und niemanden hungrig lässt. Da Nüsse so viele Aromen und Textur mitbringen, lässt sich dieser Braten ohne Aufhebens vegan zubereiten. Und sollten wider Erwarten noch Reste übrigbleiben, kann man diese am nächsten Tag knusprig in der Pfanne braten. Das Rezept für einen veganen Nussbraten hat 24garten.de.

Wie bei nahezu jedem Braten bieten sich unzählige Beilagen an, von Kartoffelpüree über Couscous bis zu geschmortem Rotkohl – oder eben Ofengemüse, das auf einer zweiten Schiene noch ganz praktisch zeitsparend mitschmort. Hier sollten Sie einfach Gemüse wählen, das Ihnen schmeckt und gerade Saison hat, zum Beispiel Rote Bete, Mangold oder Fenchel.