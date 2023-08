Durstlöscher für Tiere: Wie man Vögeln und Co bei Hitze hilft

Wie eine Wasserstelle in der Wüste, so begehrt sind aktuell Gartenteiche, Wasserläufe oder Insekten- und Vogeltränken – im Garten und auf dem Balkon. Auch dieses Jahr macht sich der Regen ziemlich rar.

Wetzlar - Wer noch nicht aktiv war: Jetzt ist die richtige Zeit, um die Tiere im Garten und auf dem Balkon mit Wasserstellen zu unterstützen. Seit Tagen ist es sehr warm und trocken, viele natürliche Pfützen und Gräben sind ausgetrocknet. „Für Gartenvögel, Insekten und andere Wildtiere ist Wasser überlebenswichtig.“

„Auch Igel, Eichhörnchen und Eidechsen müssen ihren Durst in der Natur löschen. Stellen Sie daher für ihre tierischen Nachbarn eine Tränke auf oder legen Sie einen Mini-Teich zum Beispiel in einer Zinkwanne an“, rät Maik Sommerhage, Landesvorsitzender des NABU Hessen.

NABU gibt Garten-Tipps: Wie man Vögeln und Co bei Hitze hilft

Jede offene Wasserstelle sollte mit einem Ast, Stein oder Stück Holz als Landeplatz und Rettungsinsel für Insekten ausgestattet werden. Teiche haben flache Zonen als Landeplatz und Ausstiegsstelle für Tiere. Kleine Kieselsteinchen im flachen Wasser erleichtern den Zugang etwa für Eidechsen.

Saubere Wasserstellen schützen Vögel vor Keimen: Damit eine Wasserstelle nicht zur Keimschleuder wird, sind einige Grundregeln zu beachten. „Das oberste Gebot bei Vogeltränken, egal ob im Garten, auf der Terrasse oder dem Balkon, ist eine gute Hygiene. Vor allem bei Hitze muss das Wasser täglich gewechselt.

Auch die Tränke muss gereinigt werden. In kleinen Wasserstellen können sich für Vögel tödliche Krankheitserreger schnell vermehren. Eine warme Wasserbrühe zieht außerdem Stechmücken an, die ihre Eier darin ablegen können“, erklärt Ratgeber-Experte Sommerhage.

Vögel und andere Tiere brauchen gerade an warmen Tagen eine Wasserstelle zum Trinken und Baden. © Ruth Reheuser/LBV/dpa-tmn

Für die Reinigung von Tränken reichen eine Bürste und kochendes Wasser aus. Alternativ können zwei Wasserschalen abwechselnd benutzt und zwischendurch 24 Stunden in der Sonne getrocknet werden. Das tötet mögliche Keime ab. Außerdem wird durch Reinigung und Wasserwechsel verhindert, dass sich Stechmücken vermehren.

Der richtige Platz für eine Tränke ist dort, wo sie für Vögel wie Amsel, Rotkehlchen oder Haussperling gut einsehbar ist. Damit sie bei Gefahr schnell abzwitschern können, sollten Büsche und Bäume in der Nähe sein. „Vögel nehmen eine Tränke nur an, wenn sie sich dort sicher fühlen. Denn beim Baden sind sie sehr abgelenkt und können leicht zur Beute für anschleichende Katzen werden“, sagt der Landesvorsitzende.

Saubere Wasserstellen im Garten schützen Vögel bei Hitze vor Keimen

In nahe Büsche und Bäume können die Vögel sich bei Gefahr schnell flüchten. „Büsche, Bäume und Fassadengrün spenden im Gegensatz zu Schottergärten auch Schatten und bieten damit Singvögeln einen kühlen Rückzugsort für die Mittagssiesta“, erklärt Sommerhage.



Spezielle Vogeltränken gibt es im Fach- und Gartenhandel. „Eine flache Schüssel oder ein Blumentopf-Untersetzer tun es aber auch“, so Sommerhage. Die Vogeltränke sollte am Rand flach sein, so dass sich die Vögel dem Wasser nähern können. Eine Tränke mit Tiefen zwischen zweieinhalb und zehn Zentimetern bietet verschiedenen Vogelarten einen Badeplatz.

Ist der Boden der Tränke rau, finden die Vögel genügend Halt. „Übrigens baden Spatzen und andere Vögel auch gerne im Sand, das hilft ihnen, Parasiten loszuwerden.“



Swimmingpool für Vögel bauen Der NABU weiß, was Tiere lieben. An heißen Sommertagen gehört dazu ganz klar eine hängende Vogeltränke. So können die Tiere gut geschützt ihren Durst löschen. Eine Anleitung zum Nachbasteln finden Sie online auf nabu.de/vogelbad Sie benötigen dafür nicht viel: Einen Terrakotta-Untersetzer oder eine Suppenschüssel, ein Baumwoll- oder Juteseil, einen Metall- oder Holzring, einen rauen Stein, wer möchte Holzperlen zur Deko.

Häufig versuchen Vögel auch an Regenwassertonnen oder Wasserbecken etwa auf Friedhöfen zu trinken. „Decken Sie solche Wassersammelgefäße immer ab, damit es keine tödlichen Badeunfälle von Tieren darin gibt.“

Auch die Bienen, Wespen und Käfer benötigen Wasser. Das Wasser wird nicht nur als Durstlöscher, sondern auch zum Bau der Nester benötigt. Eine einfache Methode um Insekten schnell, nützlich und vor allem einfach „unter die Flügel zu greifen“, ist das Aufstellen einer flachen Schale mit Steinen oder Moos als sichere Landefläche.

Eine solche Insektentränke auf dem Balkon oder im Garten wird gern von Wild- und Honigbienen zum Wasserholen genutzt. Auch hier gilt, das Wasser täglich auszutauschen.

Wer in seinem Garten Klein- oder Nagetiere hält, sollte darauf achten, dass die tierischen Mitbewohner das richtige Umfeld haben. Dazu gehört auch eine angemessene Zahl an Artgenossen. Nur so können Kaninchen, Meerschweinchen und Co. ihr natürliches Verhalten zeigen.