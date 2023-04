Mondkalender Mai 2023: Was Sie in diesem Monat im Garten erledigen sollten

Empfindliche Gemüsesorten wie Tomaten kann man Mitte Mai guten Gewissens ins Freilandbeet pflanzen. © Westend61/Imago

Die Gartenarbeit und Saat der Pflanzen kann auch im Monat Mai nach dem Mondkalender ausgerichtet werden. Der Zeitpunkt ist günstig, um Gemüse und Zwiebelblumen ins Freiland zu setzen.

Schon vor hunderten von Jahren fanden die Menschen heraus, dass der Mond vieles auf der Erde beeinflusst. Dazu gehören nicht nur Ebbe und Flut, sondern auch Vorgänge in der Natur und sogar im menschlichen Körper. Wer nach dem Mondkalender lebt, achtet zum Beispiel auf das passende Sternzeichen, in dem der Mond gerade steht, um etwa Friseurtermine zu planen, den Hausputz zu erledigen oder sich um andere gesundheitliche Fragen zu kümmern. Verschiedene Phasen im Mondzyklus, wie die Ab- und Zunahme des Mondes und das Tierkreiszeichen, in dem er steht, spielen dabei eine Rolle.

An welchen Tagen im Monat welche Gartenarbeiten sinnvoll sind, weiß 24garten.de.

Im Mai gibt es im Garten alle Hände voll zu tun: Für das Zierpflanzenbeet werden Stauden und Ziergräser gepflanzt und die Knollen und Zwiebeln von Blumen wie Lilien, Gladiolen, Dahlien oder Begonien kommen in die Erde. Endlich, nach den Eisheiligen am 15. Mai, dürfen frostempfindliche vorgezogene Gemüsesorten wie Tomaten, Auberginen, Paprika und Gurken in das Freilandbeet. Viele andere Sorten wie Bohnen, Kohl, Lauch oder Melonen sät man ebenfalls direkt ins Beet.