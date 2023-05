Mit vier Fragen finden Sie den passenden Akku-Rasenmäher

Schnittbreite, Akkuleistung, Features: Wer sich einen Akku-Rasenmäher zulegen will, sollte vorher diese Eigenschaften abklopfen. © Conny Kurz/Tüv Süd/dpa-tmn

Rasenmäher mit Akku sind in den vergangenen Jahren leistungsstärker und günstiger geworden. Doch wie findet man das Modell, das zum eigenen Garten passt?

München - Den Rasen kürzen - ganz ohne Kabel oder Benzin: Das geht mit akkubetriebenen Mähern. Doch wie findet man den richtigen? Der Tüv Süd gibt diese vier Überlegungen an die Hand.

1. Welche Schnittbreite soll es sein?

Welche Schnittbreite optimal ist, hängt von der Beschaffenheit des Gartens ab. Kompakte Akku-Rasenmäher haben eine Schnittbreite von 33 Zentimetern. Das macht sie leicht und wendig. Damit eignen sie sich gut für Vorgärten oder unregelmäßige Flächen, auf denen man etwa um Bäume oder Beete herummähen muss.

Mit größeren Schnittbreiten lassen sich große Rasenflächen besser mähen. Mit einem Nachteil: Solche Geräte lassen sich laut Tüv Süd schwerer schieben.

Extragroße Modelle mit einer Schnittbreite von über 43 Zentimetern haben daher oft einen elektrischen Allradantrieb, sodass man ihn besser bewegen kann. Allerdings kostet das zusätzlich Akkuleistung - und die Geräte sind spürbar teurer.

2. Welche Akkuleistung brauche ich?

Die Reichweite von Akku-Mähern ist begrenzt. Üblich sind laut Tüv Süd 360 Quadratmeter mit einer Ladung. Es gibt aber auch Geräte, die deutlich mehr schaffen.

Eine Möglichkeit, die Akkuleistung zu verlängern: Viele Hersteller bieten Zusatzakkus an, die an der Steckdose geladen und eingesetzt werden können, wenn der ursprüngliche Akku schlappmacht.

Gut zu wissen: Das Gerät mit der besonders starken Akkuleistung muss längst nicht immer sein. Wer einen kleineren Garten hat, kann auf Reichweite verzichten und damit in aller Regel Geld sparen.

3. Kann ich in eine Produktfamilie einsteigen?

Vielleicht besitzt man von einem Hersteller bereits eine Heckenschere oder Motorsäge mit Akku, der sich auch in einen Rasenmäher einsetzen ließe? Ist das der Fall, kann es sinnvoll sein, sich auf so eine Produktfamilie festzulegen. Denn dann kann man den Rasenmäher ohne Akku kaufen - und damit laut Tüv Süd ebenfalls Geld sparen.

4. Welche Features sind mir wichtig?

Der Tüv Süd rät dazu, die Produktdatenblätter der verschiedenen Modelle zu vergleichen. Wichtig ist laut den Produkttestern, dass man am Mäher die Schnitthöhe einstellen kann. Bei anderen Features muss man abwägen, was einem wichtig ist. Also ob man zum Beispiel eine Füllstandsanzeige beim Graskorb braucht oder eine besonders kurze Akku-Ladedauer wünscht. dpa