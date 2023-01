Teils heiß, teils kalt – warum das Essen in der Mikrowelle nicht gleichmäßig warm wird

Von: Anna Heyers

Die Mikrowelle ist in vielen Haushalten ein wichtiges Küchengerät. Warum manche Speisen aber nur teilweise warm werden – und wie es klappt –, verrät eine TikTok-Nutzerin.

Sie haben Hunger und stellen den Teller mit dem Kartoffel-Möhren-Gemüse eben schnell in die Mikrowelle. Drei Minuten sollten reichen und tatsächlich dampft das Essen nach Ablauf der Zeit ordentlich. Doch beim ersten Bissen stellt man fest, dass es stellenweise maximal lauwarm ist, an anderen fast schon kochend heiß. Wie kann das sein?

Mikrowelle: Warum das Essen nicht gleichmäßig warm wird

Eine Mikrowelle erwärmt Speisen im Grunde mit magnetischen Schwingungen. In den Lebensmitteln stecken Wassermoleküle, die werden durch die Mikrowellen hin und her bewegt und es entsteht Wärme. Das ist auch der Grund, warum Produkte mit mehr Wasser sich im Gerät schneller erwärmen, als trockene. Die elektromagnetischen Wellen haben allerdings keine sonderlich große Reichweite. Steht ein Teller in der Mitte, wird deshalb meist nur das Essen am Rand richtig warm.

Übrigens: Leer laufen lassen sollte man seine Mikrowelle nie, besonders ältere Modelle nicht.

Umrühren oder Positionswechsel für gleichmäßige Erhitzung

Gerade Suppen oder Eintöpfe können zwischendurch kurz umgerührt werden. So verteilt sich die Wärme gleichmäßig. Oder man macht es wie TikTok-Userin @onlyjayus und stellt Teller oder Schüssel einfach an den Rand des Drehtellers.

Die Kommentare unter dem Video geben ihr Recht. Viele User bedanken sich für diesen Tipp und gestehen, dass sie „die Mikrowelle wohl ein Leben lang falsch benutzt haben“ oder „noch nie auf den Gedanken gekommen, dass man die Position ja einfach auch mal ändern könnte“.

Tipps zum Aufwärmen von Speisen in der Mikrowelle

@onlyjayus gibt sogar noch weitere Tipps. Wer zum Beispiel zwei Dinge gleichzeitig in der Mikrowelle erwärmen möchte, der sollte eine zusätzliche Ebene einbauen, etwa mit einer Tasse und einem Teller. Auch, dass man ein Glas Wasser mit in den Innenraum stellen soll, wenn man Pizza oder Pasta aufwärmt, ist ein nützlicher Tipp.

Vorsicht: Was nicht in die Mikrowelle sollte

Im Punkt Energiesparen schneidet die Mikrowelle in vielen Punkten besser ab, als etwa der Herd. Auch, wenn nachts besser der Netzstecker gezogen werden sollte. Aber es gibt ein paar Produkte, die sollten besser nicht in diesem Gerät erwärmt werden. Dazu gehören zum Beispiel:

Sollte besser nicht in die Mikrowelle Der Grund dafür Öl/Frittierfette Brandgefahr Brötchen/Backwaren Werden schnell pappig und hart (funktioniert mit Grill-Funktion). Würstchen Platzen schnell. Am besten in eine Schale mit Wasser legen. Muttermilch Verliert einen Teil der Nährstoffe. Eier (ganz) Explosionsgefahr des Eis, aufgeschlagen geht es bedingt, ist aber nicht optimal. Frisches (Hack-)Fleisch, Geflügel Hohe Keimgefahr, besser den Herd nutzen.

Natürlich gehören auch keine feuchte Kleidung, Handys oder Tiere in die Mikrowelle – ganz egal, was hier dazu im Internet kursieren mag.