Brötchen nicht im Ofen aufbacken und Strom sparen – stattdessen Mikrowelle oder Toaster nutzen

Von: Anne Hund

Oft lohnt es nicht, daheim den Backofen anzuwerfen. Erfahren Sie hier, welche Alternativen sich zum Aufbacken von Frühstückssemmeln eignen.

Knusprige Brötchen zum Frühstück – herrlich. Bei Aufbackbrötchen kann es im nicht vorgeheizten Ofen allerdings ganz schön lange dauern, bis sie fertig sind. Und bis der Backofen die passende Temperatur hat, schießt der Stromverbrauch schon in die Höhe. Sollten auf dem Rost zudem nur wenige Brötchen liegen, wird das Aufwärmen zur energieaufwändigen und teuren Angelegenheit. Sollten Sie also nicht die ganze Familie auf einmal mit Frühstückssemmeln versorgen, schauen Sie nach Alternativen.

Ihre Frühstücksbrötchen müssen Sie nicht unbedingt im Ofen aufbacken. (Symbolbild) © Petra Schneider/Imago

Strom sparen: Brötchen in der Mikrowelle mit Grillfunktion aufbacken

Schneller können Sie Brötchen zum Beispiel in der Mikrowelle aufbacken. Dafür benötigen Sie allerdings ein Gerät mit einer Grill- und Backfunktion, wie die Zeitschrift „Für Sie“ rät – damit ließen sich die Backwaren mit der Heißluftfunktion „bei ca. 150 bis 200 Grad“ in etwa zehn Minuten fertig backen. „Groben Schätzungen zufolge verbrauchen Sie so statt 20 Cent nur zwischen 4 und 6 Cent“, heißt es in dem Online-Beitrag. Ohne die genannte Zusatzfunktion könnten Brötchen in der Mikrowelle dagegen „zwar warm, aber erst matschig und anschließend steinhart“ werden.

Toaster mit Brötchengestell als Alternative zum Backofen

Aber auch im Toaster können Sie Brötchen einfach aufbacken. Dafür sollte man die höchste Stufe einstellen. Das Brötchen müsse einmal von jeder Seite gegart werden – die groben Kosten würden hier „auf nur 3 Cent geschätzt“, heißt es in dem Bericht. Gerade in einem Single-Haushalt kann man im Vergleich zum Ofen demnach Kosten sparen. Sind Sie mehrere Personen im Haushalt, ist zudem ein Toaster mit einem speziellen Brötchengestell besonders praktisch. Darauf passen jeweils zwei Brötchen. Behalten Sie sie aber gut im Blick, denn wenn der Toaster vorher schon in Benutzung war, könnten die Semmeln sonst schnell schwarz werden. Erfahren Sie zudem hier, wie Sie Brötchen auch einfach und schnell in der Pfanne aufbacken können.

