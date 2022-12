Matratzenschoner fürs Bett? Wenn Sie viel schwitzen, lohnt sich die Anschaffung

Von: Andrea Stettner

Teilen

Matratzenschoner sind in diversen Ausführungen erhältlich. Doch braucht man sie überhaupt? Und was sind die Unterschiede?

Eine gute Matratze, ein sauberes Spannbetttuch und hübsche Bettwäsche – mehr braucht es nicht für einen kuscheligen Schlafplatz. Wer sich im Internet oder in Kaufhäusern in der Bettenabteilung umsieht, stößt jedoch früher oder später auch auf Matratzenschoner. Wofür braucht man sie eigentlich?

Eine gute Matratze sorgt für erholsamen Schlaf. Um sie zu schützen, kann ein Matratzenschoner sinnvoll sein (Symbolbild). © AndreyPopov via www.imago-images.de

Was ist ein Matratzenschoner?

Bei Matratzenschonern handelt es sich um Textilauflagen, welche die Matratze schützen soll. Dabei sind zwei Anwendungen üblich: Entweder man legt sie auf die Matratze – oder unter sie, auf den Lattenrost. Natürlich ist auch beides möglich. So schützt der Matratzenschoner die Matratze sowohl von oben als auch von unten.

Diese Wasch-Tipps von Oma haben ausgedient Fotostrecke ansehen

Welche Vorteile hat ein Matratzenschoner?

Die Vorteile sind je nach Art des Matratzenschoners vielfältig:

Unter der Matratze bewahrt der Matratzenschoner etwa vor Abrieb durch den Lattenrost. Allerdings kann in diesem Fall die Luft nicht so gut zirkulieren wie ohne Matratzenunterlage.

Matratzenschoner für die Oberseite der Matratze werden auch Matratzenauflage genannt. Sie nehmen Verschmutzungen aller Art auf, die ansonsten durch das Spannbetttuch direkt in der Matratze landen würden, etwa Schweiß, Hautschuppen oder andere Verschmutzungen.

Matratzenschoner reduzieren die Anzahl an Milben in der Matratze.

Matratzenschoner sind waschbar und somit leicht zu reinigen. Beim Waschgang reduziert sich auch die Milbenzahl erheblich, was der Hygiene zugute kommt.

Wasserdichte Matratzenschoner haben den Vorteil, dass auch nächtliches Bettnässen von Kindern oder pflegebedürftigen Personen der Matratze keinen Schaden zufügt. Auch verschüttete Getränke gelangen so nicht ins Matratzeninnere.

Matratzenauflagen gibt es auch als dickere Variante aus Kaltschaum – diese nennt man Matratzentopper. Sie sorgen für ein angenehm weiches Liegegefühl.

Alles rund um Haushalts- und Garten-Tipps finden Sie im regelmäßigen Wohnen-Newsletter unseres Partners Merkur.de.

Für wen ist ein Matratzenschoner sinnvoll?

Laut hausjournal.net sind Matratzenschoner besonders für folgende Personen sinnvoll:

Allergiker

Menschen, die stark schwitzen

Personen, die gerne im Bett essen und trinken

Kinder, die noch ins Bett machen oder pflegebedürftige Menschen

schwere Personen, die sich viel bewegen und so die Matratze abreiben

bei neuen, hochwertigen Matratzen

Auch, wenn Matratzenschoner für viele Menschen sinnvoll und gerade in Sachen Waschbarkeit und Hygiene praktisch sind, so sind sie nicht zwingend notwendig. Wer wenig schwitzt und sein Frühstück lieber am Esstisch, statt im Bett einnimmt, kann auf die Anschaffung genauso gut verzichten.