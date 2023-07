Wie Sie Obstfliegen dauerhaft loswerden: Vorbeugung und Sofortmaßnahmen

Von: Anna Heyers

Obstfliegen können schnell zur Plage werden. Entdecken Sie wirksame Tipps gegen die lästigen Insekten und erfahren Sie, wie man sie dauerhaft loswerden kann.

In vielen Küchen wiederholt sich mehrmals im Jahr dasselbe Szenario: Über Nacht wird das Obst plötzlich von einer Wolke kleiner Fliegen bevölkert, die hektisch durch den Raum schwirren. Fruchtfliegen haben sich breit gemacht und weigern sich hartnäckig zu verschwinden. Aber es gibt ein paar Tricks, um diese lästigen Plagegeister loszuwerden.

Woher kommen die nervigen Obstfliegen überhaupt?

Von jetzt auf gleich sind sie da und scheinen die komplette Küche in Beschlag zu nehmen. Zwar tun Fruchtfliegen den Menschen nichts, trotzdem sind sie in der Wohnung verhasste Gäste. Loswerden kann man sie z.B. mit einer Essig-Spülmittel-Falle. © MartinaUnbehauen/Imago

Fruchtfliegen können auf zwei Arten in die Küche gelangen: entweder durch das Fenster oder als unerwünschte Passagiere in gekauftem Obst. Letzteres ist wahrscheinlicher und führt zu einer größeren Plage, die sehr plötzlich auftreten kann. Die weiblichen Fruchtfliegen legen dann zahlreiche Eier in reifes Obst. Innerhalb eines Tages schlüpfen die unsichtbaren Larven aus den Eiern und ernähren sich von dem Obst. Nach weiteren neun Tagen schlüpfen die Fliegen und können Hunderte neuer Nachkommen pro Weibchen in die Welt setzen. Was als nerviges Ärgernis beginnt, entwickelt sich schnell zu einer wahren Plage.

Eine häufige Eintrittspforte für Fruchtfliegen, die durch das Fenster eindringen, ist tatsächlich die Dachrinne, wo sie ihre Eier gerne ablegen. Die Larven ernähren sich dort von verrottendem Laub. Insbesondere in Wohnungen in höheren Stockwerken ist der Weg von der Dachrinne zur Küche äußerst kurz.

Wie man Obstfliegen in der Küche am besten bekämpft

Möglichkeiten, um die fiesen Fliegen zu bekämpfen, gibt es zum Glück einige: Hausmittel, Mittel aus dem Supermarkt oder gar der Gärtnerei:

Hausmittel : Bei leichtem Befall kann eine einfache Fruchtfliegenfalle als Hausmittel helfen. Dazu gibt man Essig, Fruchtsaft oder Rotwein mit etwas Spülmittel in ein Einmachglas, verschließt es mit Folie und einem Gummi und macht ein paar Löcher als Eingang. Die Fliegen werden vom Geruch angelockt, klettern ins Glas und ertrinken aufgrund der herabgesetzten Oberflächenspannung der Flüssigkeit.

: Bei leichtem Befall kann eine einfache Fruchtfliegenfalle als Hausmittel helfen. Dazu gibt man Essig, Fruchtsaft oder Rotwein mit etwas Spülmittel in ein Einmachglas, verschließt es mit Folie und einem Gummi und macht ein paar Löcher als Eingang. Die Fliegen werden vom Geruch angelockt, klettern ins Glas und ertrinken aufgrund der herabgesetzten Oberflächenspannung der Flüssigkeit. Supermarkt : Alternativ sind käufliche Fliegenfallen erhältlich, die mit einem Lockstoff und einer klebrigen Substanz behandelt sind. Die Fliegen landen auf der Oberfläche, bleiben haften und sterben. Obwohl diese Fallen sehr effektiv sind, mögen manche Menschen das Aussehen eines Klebestreifens mit toten Fliegen nicht.

: Alternativ sind käufliche Fliegenfallen erhältlich, die mit einem Lockstoff und einer klebrigen Substanz behandelt sind. Die Fliegen landen auf der Oberfläche, bleiben haften und sterben. Obwohl diese Fallen sehr effektiv sind, mögen manche Menschen das Aussehen eines Klebestreifens mit toten Fliegen nicht. Haushaltsgerät : Bei starkem Befall kann der Staubsauger als erste Sofortmaßnahme helfen. Man entfernt die breite Bodendüse und saugt die Fliegen ein, sobald sie sich hingesetzt haben. Dies ermöglicht eine effektive Bekämpfung der Plage. Eventuell muss der Vorgang mehrmals wiederholt werden, um den Bestand deutlich zu reduzieren.

: Bei starkem Befall kann der Staubsauger als erste Sofortmaßnahme helfen. Man entfernt die breite Bodendüse und saugt die Fliegen ein, sobald sie sich hingesetzt haben. Dies ermöglicht eine effektive Bekämpfung der Plage. Eventuell muss der Vorgang mehrmals wiederholt werden, um den Bestand deutlich zu reduzieren. Gärtnerei/Baumarkt: Eine recht unbekannte Waffe gegen Obstfliegen sind fleischfressende Pflanzen wie Fettkraut und Sonnentau. Diese Pflanzen sind relativ pflegeleicht und fangen im Laufe des Jahres eine große Anzahl von Insekten ein. Beachten Sie jedoch, dass sie keine invasionsartigen Fliegenplagen bekämpfen können.

So beugen Sie einer Invasion von Fruchtfliegen vor

Sobald die Küche weitgehend von Obstfliegen befreit ist, sollten keine neuen Fliegen angesiedelt werden. Hier sind einige einfache Maßnahmen hilfreich:

Kaufen Sie in der kritischen Jahreszeit nur so viel Obst, wie Sie innerhalb von zwei Tagen verzehren können.

Lagern Sie Obst und Gemüse, wenn möglich, im Kühlschrank.

Decken Sie offenes Obst mit einem engmaschigen Fliegengitter ab.

Wischen Sie verschüttete Flüssigkeiten sofort auf und spülen Sie Geschirr mit Essens- und Getränkeresten schnell ab.

Leeren Sie den Mülleimer mit Küchenabfällen so oft wie möglich.

Lassen Sie Behälter mit Obstsäften, Wein, Marmelade, Honig usw. nicht offen stehen.

Eine zusätzliche Möglichkeit besteht darin, das Obst mit heißem Wasser zu waschen. Beachten Sie jedoch, dass dies nur bei robusten Sorten wie Äpfeln, Bananen oder Zitrusfrüchten möglich ist. Empfindlichere Früchte wie Erdbeeren könnten durch das heiße Wasser weich werden und unansehnlich werden.

