„Ist mir auch schon passiert“: Mann mäht Terrasse – und bekommt die Quittung

Von: Jasmin Farah

Ein Video auf TikTok stellt User vor ein Rätsel: Zum einen sieht es darauf so aus, als würde ein Mann seine Terrasse mähen. Dann zerbricht plötzlich ein Fenster und es wird noch kurioser.

„Wenn Gärtnern falsch läuft“ – so ist ein TikTok-Video betitelt, das auf der Social-Media-Plattform seit einiger Zeit viral geht. Schließlich sorgt es bei den meisten für ratloses Kopfschütteln. Dass nicht jeder Gartenbesitzer mit einem grünen Daumen gesegnet ist, ist zu erwarten und auch, dass er nicht sofort alles perfekt macht.

Es braucht viel Zeit, um zu lernen, wie man den Rasen richtig pflegt, wann der beste Zeitpunkt für einen Rückschnitt der Sträucher ist oder man das heimische Grün auf den Winter vorbereitet, sodass alles im Frühjahr wieder erblühen kann. Doch dem jungen Mann im TikTok-Video scheint einfach nicht mehr zu helfen sein. Denn es tun sich einige Rätsel auf, die einem beim Zusehen schon für Kopfzerbrechen sorgen.

Es sieht schließlich im Clip fast so aus, als würde er mit einem Rasenmäher die Terrasse mähen! Doch nur wenige Meter von ihm entfernt beginnt die eigentliche Gartenfläche. Wer genau hinsieht, kann plötzlich von einer Sekunde auf die andere sehen, wie beide Fenster der einen Hälfte der Terrassentür zerbersten. Es scheint fast so, als wäre es wie von Geisterhand geschehen.

Schließlich kommt eine junge Frau hinzu, man sieht sie von innen durch die Scheibe dem jungen Mann zuwinken. Dabei fuchtelt sie wild mit beiden Händen und deutet auf die kaputten Terrassenfenster. Ihr Freund erschrickt daraufhin sofort, stellt den Rasenmäher aus und tritt näher an das Malheur heran.

Hier endet das Video, doch viele User bleiben verwirrt zurück. Der Clip ist unzählige Male gelikt und kommentiert worden. Während sich einige ebenfalls wundern, warum es so aussieht, als ob der Mann die Terrasse mäht, erklären andere in den Kommentaren, wodurch es zum Steinschlag im Glas gekommen ist. „Ein Stein ist vom Rasenmäher hochgeschossen worden“, schreibt einer, während ein anderer meint: „Ich bin erstaunt, dass ein Stein das komplette Fenster zerschlägt und nicht nur einen Riss hinterlässt, wo er es trifft.“ Ein letzter fügt hinzu: „Es muss verstärktes Glas sein und das geht sofort wie eine Windschutzscheibe am Auto kaputt.“

Dass der junge Mann im Video kein Einzelfall ist, beweist ein weiterer User: „Das ist mir auch schon passiert, vor vier Monaten, das Glas wurde noch immer nicht gewechselt.“ Ein weiterer gibt zu: „Hab das schon zweimal gebracht. Dieser Schmerz.“ Das Rätsel, warum die Person im Video offenbar die Terrasse mäht, konnte bis jetzt aber nicht gelöst werden.