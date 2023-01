Nasser Blähton erhöht die Luftfeuchtigkeit für Zimmerpflanzen

Von: Ines Alms

Blähton dient nicht nur als Drainageschicht und als Pflanzsubstrat für Hydrokultur. Mit einer einfachen Methode hilft er auch in kleinen Mengen bei zu trockener Zimmerluft.

Vielen Zimmerpflanzen, vor allem jenen, die aus ursprünglich tropischen oder subtropischen Regenwäldern stammen, macht trockene Raum- oder Heizungsluft schwer zu schaffen. Nicht nur die oft damit verbundene Trockenheit der Blumenerde, die Pflanzen werden auch anfälliger für Schädlinge. Ganz einfacher Blähton aus dem Gartencenter sorgt hier für ein besseres Wohnklima und eine höhere Luftfeuchtigkeit.

Luftfeuchtigkeit für Pflanzen erhöhen: Mit Blähton als Hausmittel

Blähton ist ein Naturmaterial, das gerne für Hydrokultur verwendet wird. © agefotostock/Imago

Blähton ist Ton, der bei etwa 1200 Grad Celsius gebrannt wird und seine Oberfläche dadurch um das Mehrfache vergrößert. Da sich das Tongranulat als Substrat in einem Hydrokulturtopf im Gegensatz zur Erde nicht verdichten kann, bekommen die Wurzeln der Zimmerpflanzen immer genug Luftzufuhr und Schimmel findet keinen Nährboden. Weil der Ton im Inneren kaum Feuchtigkeit aufnimmt und das Gießwasser an seiner Oberfläche nach oben leitet, droht außerdem keine Staunässe.

Diese Eigenschaften kann man sich zunutze machen, um die Luftfeuchtigkeit in Räumen zu erhöhen. Im Idealfall liegt diese bei 40 bis 60 Prozent, viele Pflanzen vertragen aber durchaus mehr. Blähton verdunstet Wasser an seiner Oberfläche als Wasserdampf. Mein schöner Garten rät, etwas Blähton als Drainage in eine Schale oder einen Übertopf zu legen und die Zimmerpflanze daraufzustellen. Dann gießt man Wasser an, aber nur so viel, dass die Pflanze mit ihren Wurzeln nicht in Berührung kommt. Das verdunstende Wasser versorgt die Pflanzen unmittelbar mit Luftfeuchtigkeit.

Auch das Besprühen der Pflanzen mit kalkarmem Wasser, ein Raumbefeuchter oder ein Zimmerbrunnen sind gute Möglichkeiten, die Luftfeuchtigkeit für Pflanzen in Räumen zu erhöhen.