Leben wie Cinderella: Märchenschloss steht für diesen Preis zum Verkauf

Ein Schloss in Frankreich sieht dem Zuhause von Cinderella zum Verwechseln ähnlich - für das Luxus-Chateau muss allerdings einiges hingeblättert werden.

Einmal wie eine Prinzessin leben - das ist mit dem nötigen Kleingeld nun möglich. Denn ein luxuriöses Chateau in der Nähe der französischen Stadt Poitiers steht gerade zum Verkauf - und macht den Eindruck, als würde Cinderella jeden Moment durch seine Tore hindurchschreiten.

Ein Schloss wie im Märchen - mit allem drum und dran

Weiße Fassade und blaue Spitztürmchen: Was aussieht, als wäre es einem Disney-Film entsprungen, ist ein echtes Schloss in Frankreich. Es wird von der in Frankreich ansässigen Immobilienfirma Maxwell Baynes Real Estate verkauft.

Auf 900 Quadratmetern können es sich die Bewohner hier richtig gut gehen lassen. Denn das Chateau verfügt über eine Eingangshalle, einen schicken Saal, fünf Schlafzimmer und fünf Badezimmer. Auch für genügend Freizeitaktivitäten ist gesorgt: Es gibt einen eigenen Kinosaal, einen Fitnessraum und einen Swimming Pool im Haus.

Was aber vor allem auffällt ist die märchenhafte Fassade, die dem Cinderella-Schloss von Disney zum Verwechseln ähnlich scheint. Auch Christophe Chassin von der Immobilienfirma Maxwell Baynes preist laut dem Online-Portal Metro die Optik des Schlosses an: "Das Chateau hat eine seltene Eleganz inne und wurde auf den höchsten Standard wiederhergestellt."

So sieht das Cinderella-Schloss in Disney World aus

Aber das ist noch lange nicht alles: Zum Schloss gehört ein 29 Hektar großes Grundstück, das mit einem eigenen Schafstall und Taubenschlag aufwartet. Zudem lässt sich nach Herzenslust im Outdoor-Pool plantschen oder die Zeit auf dem privaten Tennisplatz vertreiben. Nicht zu vergessen der Wintergarten oder die Garage, die Platz für vier Autos bietet.

Um sich allerdings den Prinzessinnentraum zu erfüllen, braucht es eine gut gefüllte Geldbörse: 5,5 Millionen Euro ist das Chateau wert. Da wählt man vielleicht doch lieber das Cinderella-Schloss wie es in Disney World zu sehen ist.

So sieht es im französischen Märchenschloss aus

