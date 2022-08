Lavendel oder Basilikum umtopfen: Am besten direkt nach dem Kauf

Von: Joana Lück

Wenn Ihre im Supermarkt gekauften Kräuter nach nur ein paar Tagen bei Ihnen zu Hause die Blätter hängen lassen, kann dies am fehlenden Umtopfen liegen.

Es gibt gute Gründe, warum Sie Ihre Kräuter, nachdem Sie diese gekauft haben, umtopfen sollten. Besonders Basilikum und Lavendel profitieren davon.

Basilikum benötigt spezielle Kräutererde. © Robijn Page/Imago

Kräuter sind aromatisch, lecker und gesund. Die Kräuter wandern nach dem Kauf nur in einen schönen Übertopf, denn schließlich stecken sie ja schon in der Erde? Diese Denkweise ist trügerisch, denn die in den Supermärkten verwendete Erde ist meist minderwertig. Außerdem können sich die Kräuter in neuer Erde besser ausbreiten. Beim Umtopfen sollte folgendes beachtet werden:

Teilt man die Kräuter direkt nach dem Kauf, so leben sie nicht nur länger, man gewinnt auch bis zu drei neue Topfpflanzen aus ihnen, wie der Norddeutsche Rundfunk (NDR) argumentiert. Gleichzeitig erhalten die Kräuter mehr Licht, Platz und Nährstoffe.

Für Lavendel und Basilikum benötigen Sie Töpfe oder Kästen mit mindestens 30 bis 40 Zentimetern Durchmesser. Auch Entwässerungslöcher sind ein absolutes Muss.

Wichtig ist auch, dass die Pflanze samt all ihrer Wurzeln in den neuen Topf wandert und leicht angedrückt wird.

Für Kräuter eignet sich ein nährstoffarmes Substrat, das torffrei sein sollte. Besonders Basilikum benötigt viel Erde, weshalb Sie hier nicht sparen sollten.

Insbesondere Basilikum muss häufig gegossen werden, aber bitte niemals von oben! Während Lavendel auch mit einem Platz in der prallen Sonne kein Problem hat, verbrennen beim filigraneren Basilikum bei zu viel Sonneneinstrahlung die Blätter.

